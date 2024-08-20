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二航廈報到大廳漏水 機場公司緊急處理未影響旅客

中央社／ 桃園機場20日電

桃園機場第二航廈報到大廳今天下午出現漏水事件，初步檢視為地震導致雨排管滲水又遇上局部陣雨所致，除緊急修復，現場也進行管制及緊急處理，未影響旅客報到及登機作業。

桃園國際機場公司表示，桃園機場今天下午3時15分，第二航廈報到大廳21號櫃檯旁發生漏水事件，初步檢視原因為地震導致雨排管滲水，以及桃園地區局部陣雨所致。

機場公司指出，維護單位及清潔人員接獲通報立即出動機具於現場進行管制及緊急處理，未影響旅客報到及登機作業，針對這次受損的雨排管，當下已立即修復完畢，後續也將進行全面檢視。

機場公司說，鄰近地區流量管制資訊包括往越南峴港逐架放行、往香港、新馬、泰國等地因天候因素採每10分鐘放行一架次等，也可能對航情造成影響。

機場公司也提醒，桃園機場下午3時31分起進入雷雨當空狀況，空側相關單位暫停作業，至4時1分起改為雷雨警告，入境行李運送作業可能有所延遲，為保障空側人員安全請旅客耐心配合。

桃園機場

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