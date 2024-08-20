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花東鐵路電氣化估117年完工 做1065公尺生態廊道

中央社／ 台北20日電

鐵道局今天指出，花東地區鐵路雙軌電氣化計畫路線範圍北起花蓮站、南至知本站間，全長162.5公里，並將打造1065公尺生態廊道，預計117年完工。

交通部鐵道局今天在例行記者會中表示，花東地區鐵路雙軌電氣化計畫路線範圍北起花蓮站、南至知本站間，全長162.5公里，計畫內容主要將該路段內長約112.6公里單軌路線進行雙軌化工程。

鐵道局說，全線分為6個區段，其中4個區段（光復-瑞穗、三民-玉里、關山-山里、台東-知本）土建工程標在兼顧台鐵營運安全下，已陸續展開橋梁、路線段施工，軌道及系統機電關連標亦配合工進接續進場，目前已邁入計畫全面推展階段，預估117年完工。

鐵道局指出，花東鐵路電氣化配合行政院農業部林業及自然保育署花蓮分署推動「國土保育綠色網絡建置計畫」，採「以自然為本解決方案」概念，在花蓮溪溪流保育軸帶內的大農大富平地森林園區，將原來僅180公尺的加濃濃溪橋延長並增設多孔箱涵，打造出寬達1065公尺的生態廊道，可提供中央山脈與海岸山脈間陸域動物通行，更配合將該區域內極為罕見的瀕危植物寬葉毛氈苔辦理移植保育。

鐵道局指出，花東鐵路電氣化完成後可加強台鐵花東鐵路運輸能量，增加列車班次、縮短班距、提升鐵路可靠度，但花東地區因地處偏遠且交通不便，長期面臨缺工缺料、留才不易等艱困情況，無論廠商或鐵道局人力均呈現招募不足現象，為東部前瞻計畫的一大挑戰。

鐵道局說，已積極反應相關問題，爭取薪資待遇調整，盼能吸引和留住人才，並將持續督導施工廠商，在有限資源下全力以赴克服萬難，秉持兼顧施工安全及環境永續生態保育。

台鐵 花蓮 鐵道

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