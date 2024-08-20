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淡水益品書屋藝術DIY 療癒放鬆親子禪繞畫

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區益品書屋推出獨一無二的禪繞創作，達到既療癒又放輕鬆的境界，讓每位小朋友都是小小藝術家。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區益品書屋推出獨一無二的禪繞創作，達到既療癒又放輕鬆的境界，讓每位小朋友都是小小藝術家。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓孩子在暑假尾聲，能夠體驗不一樣的藝術DIY，新北市淡水區益品書屋特別邀請到台灣師範大學美術系畢業，獲得美國禪繞認證教師教學、創作經驗豐富的卓淑惠講師，擅長引導學生釋放對繪畫的恐懼，進而喜愛繪畫，透過豐富可愛的圖畫來導引孩子們，開啟孩子的想像力與創作力。

講師卓淑惠表示，禪繞畫不需高深技巧，是人人可學的繪畫，在一筆一畫過程中，既放鬆又專注，更培養出靜心與耐心，禪繞畫不僅能畫出美麗圖樣，還能撫慰心靈、紓壓放鬆，因禪繞畫不受傳統繪畫創作的規範，聽著悠柔的音樂，讓身心都浸潤在寧靜中，讓孩子浮躁的心情，進入穩定安詳的狀態。

益品書屋館長陳蓉芬表示，今年暑假書屋展開了八堂的夏令營活動，現場有將近30多位的小朋友與爸爸媽媽們，一起來聽講師如何創作，為了更貼近孩子們的快樂世界，在穩定情緒中還能激發創意，畫出獨一無二的禪繞創作，達到既療癒又放輕鬆的境界，讓每位小朋友都是小小藝術家。

朋友 淡水

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