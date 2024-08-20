橘色惡魔、翡翠騎士2校顧問訪台 訓練心法「加快語速、步伐62.5公分」

日本高校吹奏樂部「橘色惡魔」及「翡翠騎士」近年受文總邀請接連訪台，掀起行進樂熱潮。2校顧問在今年台北樂府樂旗體驗營中不吝分享訓練心法，例如加快說話語速、步伐維持62.5公分等。

台北樂府樂旗體驗營是樂旗表演藝術團隊的年度盛事，中華文化總會今天發布新聞稿表示，此次協助邀請「橘色惡魔」京都橘高校顧問兼城裕、教練島奈央，以及「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部顧問樋口一朗，共同來台擔任營隊講師。台北樂府總教練陳台倫則期待，未來還有機會能邀請到更多國外吹奏樂隊來台交流。

樋口一朗在講座上分享，「翡翠騎士」吹奏樂部團員們平時練習約3小時、假日練習約7小時，安排演出曲目上都會特別加入知名歌曲，期望每一次的演出都能帶來鮮明的記憶點。他另外透露女兒目前的職業為現代舞者，期許未來有機會能夠和女兒同台演出。

島奈央透露，「橘色惡魔」平時每日練習5小時，若週末沒有演出，練習時數將達9小時，當中也包含體能訓練，尤其是腿部運用，包含小步快跑、輕巧跳耀、蹲馬步、踢腿等，而核心肌群訓練則是一邊吹奏、一邊跳舞的秘訣，另外會進行讓每名團員樂器舉起來的角度、步伐維持「62.5公分」的基本訓練。

兼城裕直言，不只是體能訓練，因為演出必須具備靈活的思考能力，因此也會特別訓練「橘色惡魔」們用很快地速度說話或加法練習，有助於在記憶舞步更迅速準確，也透過反覆練習發音讓嘴唇肌肉柔軟、有彈性，在吹奏管樂上能帶來更好的音色。

文總秘書長李厚慶表示，橘高校、農大二高吹奏樂部皆曾來台參與國慶大典演出，他們都是日本全國行進管樂大賽的金賞常勝軍，具有超高人氣，相信豪華師資陣容為學員們帶來滿滿收穫，也藉由音樂文化交流深固台日情誼。

台北樂府樂旗體驗營自19日開跑，為期6天5夜，其中橘色惡魔、翡翠騎士教練講座分別在19日、20日於嘉義縣竹崎高中開講。