影／地震導致雨排鬆脫卻遇上雷雨 桃機二航廈屋頂漏水

桃園國際機場今天下午受雷雨影響，為維護作業人員安全暫停地勤作業，影響部分航班、行李提領作業速度；此外，因瞬間降雨太大，二航廈出境大廳21號報到櫃臺旁一處屋頂漏水。據了解，疑似是因為近日發生數次地震，導致雨排管鬆脫，加上今天下午的瞬間大雨，大量雨水湧進雨排導致爆管，桃機獲報後立即安排清潔人員清理現場。

機場公司表示，桃園機場下午3時31分起進入雷雨當空狀況，空側相關單位暫停作業，至16時01分起改為雷雨警告，入境行李運送作業可能有所延遲，為保障空側人員安全請旅客耐心配合。此外，鄰近地區流量管制資訊包括往峴港逐架放行、往香港、新馬、泰國等地因天候因素採每10分鐘放行一架次等，亦對航情可能造成影響。