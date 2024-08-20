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影／地震導致雨排鬆脫卻遇上雷雨 桃機二航廈屋頂漏水
桃園國際機場今天下午受雷雨影響，為維護作業人員安全暫停地勤作業，影響部分航班、行李提領作業速度；此外，因瞬間降雨太大，二航廈出境大廳21號報到櫃臺旁一處屋頂漏水。據了解，疑似是因為近日發生數次地震，導致雨排管鬆脫，加上今天下午的瞬間大雨，大量雨水湧進雨排導致爆管，桃機獲報後立即安排清潔人員清理現場。
機場公司表示，桃園機場下午3時31分起進入雷雨當空狀況，空側相關單位暫停作業，至16時01分起改為雷雨警告，入境行李運送作業可能有所延遲，為保障空側人員安全請旅客耐心配合。此外，鄰近地區流量管制資訊包括往峴港逐架放行、往香港、新馬、泰國等地因天候因素採每10分鐘放行一架次等，亦對航情可能造成影響。
針對漏水事件，機場公司指出，桃機今天下午15時15分，第二航廈報到大廳21號櫃檯旁發生漏水事件，初步檢視原因為地震導致雨排管滲水及桃園地區局部陣雨所致。機場公司維護單位及清潔人員接獲通報立即出動機具於現場進行管制及緊急處理，未影響旅客報到及登機作業，針對此次受損的雨排管當下已立即修復完畢，後續也將進行全面檢視。
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