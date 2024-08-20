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避免帶狀疱疹疼痛 花蓮6醫院29診所可自費打疫苗

中央社／ 花蓮縣20日電

罹患帶狀疱疹，帶來難以忍受的疼痛，花蓮有6家醫院及29家基層診所提供自費接種帶狀疱疹疫苗，民眾如有需求，建議可至醫院或診所洽詢，經醫師評估後自費接種疫苗。

花蓮縣衛生局今天發布訊息表示，年長者或生活作息不規律的人有更高風險罹患帶狀疱疹（皮蛇），好發於50歲以上成人、或具帶狀疱疹病史者、或免疫功能低下族群等；接種帶狀疱疹病毒疫苗是重要的預防措施，維持良好生活作息及均衡飲食，也是預防帶狀疱疹發生的不二良方。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，縣政府自民國110年至113年規劃4年的「長者帶狀疱疹疫苗接種計畫」，今年從6月19日開放符合接種條件鄉親至13鄉鎮市衛生所預約接種。

接種對象為設籍花蓮縣50歲以上中低收入戶/低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有慢性病長者，共有2691名65歲以上、且有慢性病長者及309名50歲以上法定社福族群，共3000劑疫苗已全數施打完畢，4年總計有1萬2000人受惠。

花蓮縣衛生局提醒，根據統計，台灣民眾罹患帶狀疱疹的機率高達32.2%，每3人中就有1人可能感染皮蛇，且隨著年齡增長，罹患機率逐漸升高。

接種帶狀疱疹疫苗不僅能提升對病毒的免疫力，還能有效預防帶狀疱疹及可能的併發症。接種後可能發生的反應為接種部位有發紅、疼痛或腫脹等局部反應；有頭痛、四肢疼痛、發燒、疲倦等全身性反應。建議曾罹患帶狀疱疹者接種疫苗，預防勝於治療。

疫苗 花蓮 衛生局

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