花東鐵路雙軌電氣化拚2028完工 鐵道局缺工2方式盼增人

花東地區鐵路雙軌電氣化計畫斥資456.27億，預計2028年4月全面完工。為讓當地動物移動、遷徙不受鐵公路影響，交通部鐵道局配合農業部綠色網絡建置計畫，延長既有生態廊道，並增設多孔箱涵、紅外線自動相機；面對缺工問題，鐵道局將透過調整薪資結構、提高績效獎金等2方式，盼吸引更多人力。

花東鐵路全長162.5公里，單軌路線112.6公里，預計2028年全面雙軌電氣化，包含曲線改善12處、老舊鐵路橋梁（含橋涵143座、主要橋梁29座）總長12783公里。

計畫全線分為花蓮至壽豐（區段1）、光復至瑞穗（區段2）、三民至玉里（區段3）、東里至關山（區段4）、關山至山里（區段5）、台東至知本（區段6）等6區段。目前除區段1、4，其他區段已陸續施工。

鐵道局東工局分局長吳志仁說，此計畫配合農業部林保署「國土保育綠色網絡建置計畫」，在花蓮溪溪流保育軸帶內的大農大富平地森林園區，將原來僅180公尺的加濃濃溪橋延長，並增設多孔箱涵，串連既有的動物通道，打造寬達1065公尺的生態廊道，讓穿梭在中央山脈與海岸山脈間的陸域動物通行。

另外，鐵道局也將該區極為罕見的瀕危植物、有「台灣豬籠草」之稱寬葉毛氈苔移植保育，後續將補植2700多棵原生物種；另設置6台紅外線自動相機，加上林保署計有6台，總計12台，從今年3月開始監測當地動物及出沒熱區，目前觀測到山羌、山豬、水鹿、台灣獼猴、食蟹獴、鼬獾、麝香貓、穿山甲等。

吳志仁說，動物覓食、生活、生殖等都會不會只待在同一地點，會在台九線及花東鐵路兩邊移動，但鐵路路基是固定的，將增加動物移動的困難度，因此才會設置多孔箱涵及延長生態廊道，降低動物穿越難度、減少動物陷阱威脅，解決該區生物多樣性流失的環境問題。

鐵道局人力部分，鐵道局副局長陳文德表示，東部人力逐年減少，前3原總員額共117人，目前僅剩88人，多是資深員工，平均年齡50歲以上，只剩88人原因，主要是透過高補考被分發至花東的人，看到薪水跟北部一樣，前往報到意願不高，另外花東廠商也同樣面臨缺工缺料問題。