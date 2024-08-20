桃機二航廈出境大廳漏水 桃機公司：地震致雨排管滲水

桃園機場第二航廈出境大廳今傳出漏水情形，水流更宛如瀑布傾洩而下，讓不少直擊旅客看了傻眼。對此，桃園機場公司表示，桃園機場今天下午15時15分，第二航廈報到大廳21號櫃檯旁發生漏水事件，初步檢視原因為地震導致雨排管滲水及桃園地區局部陣雨所致。

桃園機場第二航廈今年6月才因航廈屋頂防水工程施工疏失發生漏水事件，包括美食區、貴賓室都出現積水情形。今又有旅客直擊出境大廳發生漏水狀況，引發關注。

桃機公司指出，桃園機場今天下午15時31分起進入雷雨當空狀況，空側相關單位暫停作業，至16時01分起改為雷雨警告，入境行李運送作業可能有所延遲，為保障空側人員安全請旅客耐心配合。

桃機公司表示，桃園機場今天下午15時15分，第二航廈報到大廳21號櫃檯旁發生漏水事件，初步檢視原因為地震導致雨排管滲水及桃園地區局部陣雨所致。機場公司維護單位及清潔人員接獲通報立即出動機具於現場進行管制及緊急處理，未影響旅客報到及登機作業，針對此次受損的雨排管當下已立即修復完畢，後續也將進行全面檢視。

桃機公司指出，鄰近地區流量管制資訊包括往峴港逐架放行、往香港、新馬、泰國等地因天候因素採每10分鐘放行一架次等，也對航情可能造成影響。