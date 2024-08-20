快訊

獨／搶親內幕曝！傳中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動公開收購

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

台中大雪山林道落石坍方 暫恢復單向通行

中央社／ 台中20日電

受連日大雨影響，台中市和平區大雪山林道28.1公里處今天發生落石坍方，造成道路被阻斷，警方表示，經廠商展開清理作業後，已暫時恢復單向通行。

台中市警察局和平分局上午9時15分許接獲民眾報案，指稱和平區大雪山林道28.1公里處發生落石坍方，造成道路被阻斷，雪山派出所立即派遣員警到場進行交通管制，確保現場安全。

警方表示，抵達現場後，立即設置交通錐，並開啟巡邏車警示燈，提醒後方來車注意，以避免發生交通事故。同時，廠商也在現場迅速展開清理作業，已暫時恢復單向通行。員警持續在現場進行交通管制，以確保民眾安全。

此外，大雪山林道31公里處也發生路樹倒塌事件，警方指出，廠商已經對倒塌的路樹進行簡易排除，恢復通行。由於倒塌路樹壓壞了台電的電線，導致大雪山森林遊樂區全區停電，目前台電正積極搶修中。

大雪山 落石 路樹

延伸閱讀

影／43砲指部軍車屏東楓港撞路樹釀7傷 原因竟是方向盤？

陸軍43砲指部戰術輪車屏東楓港失控撞路樹 7人送醫

連日下雨…大雪山林道落石擋道警交管 路樹砸電線森林遊樂區停電

疑撞上足球大石頭受損 太魯閣列車延誤27分鐘

相關新聞

腸病毒疫情反轉上升 喉嚨痛到火在燒要注意

衛福部疾管署今天表示，腸病毒疫情出現反轉上升。發言人羅一鈞說，推測與暑期活動多、流行病毒型別轉換有關，須注意「喉嚨痛到火...

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更...

7旬男類鼻疽發病到死亡僅4天 羅一鈞：8月底前都需警戒

衛福部疾管署今天公布最新類鼻疽疫情，上周共新增17例本土類鼻疽病例，分別為高雄市12例、台南市及屏東縣各2例、台中市1例...

M痘疫苗接種人次創3個月新高 羅一鈞：民眾風險意識升

疾管署最新統計，M痘上周增4例，包括北部1例和南部3例，均為青壯年男性未打過M痘疫苗。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，國內自...

桃機二航廈出境大廳漏水 桃機公司：地震致雨排管滲水

桃園機場第二航廈出境大廳今傳出漏水情形，水流更宛如瀑布傾洩而下，讓不少直擊旅客看了傻眼。對此，桃園機場公司表示，桃園機場...

橘色惡魔、翡翠騎士2校顧問訪台 訓練心法「加快語速、步伐62.5公分」

日本高校吹奏樂部「橘色惡魔」及「翡翠騎士」近年受文總邀請接連訪台，掀起行進樂熱潮。2校顧問在今年台北樂府樂旗體驗營中不吝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。