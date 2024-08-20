7旬男類鼻疽發病到死亡僅4天 羅一鈞：8月底前都需警戒

衛福部疾管署今天公布最新類鼻疽疫情，上周共新增17例本土類鼻疽病例，分別為高雄市12例、台南市及屏東縣各2例、台中市1例，年齡介於20多歲至90多歲，發病日於7月24日至8月7日，其中1人入住加護病房、4人死亡。疾管署發言人羅一鈞說，凱米颱風後共累計47例、7人死亡，此為自2005年統計海棠颱風後，類鼻疽疫情創新高，目前疫情雖然已下降，但慢性病患仍需注意發燒等症狀。

疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，上周類鼻疽新增4例死亡個案，為高雄市2例、台中市1例、屏東縣1例，年齡為50多歲至70多歲，均為男性且有慢性病，包含惡性腫瘤、糖尿病、慢性阻塞性肺病、高血壓等，臨床症狀為肺炎及敗血症。

其中，一名居住在台南市的70多歲男性，因出現呼吸困難就醫，經診斷為肺炎、白血球數量明顯增加，顯示為嚴重敗血症，由於個案年齡偏大，基礎健康不佳，治療後反應不佳，自發病到死亡僅4天；經調查發現，因距離該名男子居住地200公尺左右，曾通報一名類鼻疽個案，研判其在環境中接觸類鼻疽桿菌感染所致。

鄒宗珮說，具慢性病史的年長者為類鼻疽高風險族群，年齡約50多歲至70多歲，因類鼻疽為細菌感染，有時病情變化非常快，民眾若出現發燒、咳嗽、胸痛等症狀應速就醫，及早給予抗生素治療。

衛福部疾管署發言人羅一鈞說，類鼻疽病例於颱風後明顯增加，病情潛伏期約2至4周，部分個案感染後，可能症狀不明顯而延誤就醫，雖目前疫情最高點已過，但估計至8月底還會出現零星個案，呼籲民眾及醫療院所仍需持續警戒。