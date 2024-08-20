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幼子喝蘋果牛奶有異物 拉開利樂包竟見棉花棒...質疑品管

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市黃姓女子購買利樂包裝蘋果牛奶，發現裡面有根已發霉的棉花棒，質疑品管有問題。衛生局已派員稽查及抽驗，並預防性下架同批號產品。圖／黃女提供
基隆市黃姓女子購買利樂包裝蘋果牛奶，發現裡面有根已發霉的棉花棒，質疑品管有問題。衛生局已派員稽查及抽驗，並預防性下架同批號產品。圖／黃女提供

基隆市黃姓女子購買蘋果牛奶，4歲多兒子昨晚用吸管喝時發現怪怪的，黃女拉開利樂包裝，發現裡面有根已發霉的棉花棒。業者今早派員到黃女家中了解後，將查看生產過程釐清原因。基隆市衛生局知情後，前往販售的超商稽查並抽驗蘋果牛奶，並預防性下架同批號產品。

黃姓女子說，昨天傍晚要接兒子回家時，兒子臨時起意說想喝蘋果牛奶，就近在仁二路的超商買了蘋果牛奶，並在吃過晚餐後，讓兒子用環保吸管喝蘋果牛奶。後來兒子說牛奶怪怪的，她拉開包裝，看到1根看似泡了一段時間，已經發霉的棉花棒，覺得很吃驚。

她原本擔心是不是兒子調皮塞進去的，但詢問兒子，回答不是他塞進去的。檢視家中也沒有類似細管的棉花棒，研判是生產品管出問題，馬上打生產公司客服電話反應。

黃女說，現在大家這麼重視食安問題，大公司接到客訴販售的蘋果牛奶內有棉花棒，沒有馬上到她家處理已不應該，今早接到業者客服人員打來的電話，以及有名自稱業者指派人員到家中，只提出「換產品」或給100元禮券「壓壓驚」，她都無法接受。

黃女表示，她和丈夫都擔心兒子因為喝了品管有問題的蘋果牛奶，會影響身體健康，提出未來半年如果因為腸胃問題看診，業者要負責，但未被接受。業者派來的人拍了她買的產品批號照片，表示會回去調閱同批產生產製過程，釐清問題點。

基隆衛生局表示，今天上午得知黃女反映購買瑞穗鮮奶，發現包裝內有棉花棒後，已派員到黃女購買蘋果牛奶的超商稽查，抽驗蘋果牛奶，並請商家預防性下架同批號產品。衛生局了解後，也在第一時間先以通訊軟體通知製造地台南市衛生局查處，相關事證資料，後續也會正式函送台南市衛生局。

基市衛生局表示，後續若查出業者有違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款規定，食品或食品添加物含有毒或含有害人體健康之物質或異物者，可依同法第44條規定，裁處6萬元以上，2億元以下罰鍰。

基隆市黃姓女子購買利樂包裝蘋果牛奶，發現裡面有根已發霉的棉花棒，質疑品管有問題。衛生局已派員稽查及抽驗，並預防性下架同批號產品。圖／黃女提供
基隆市黃姓女子購買利樂包裝蘋果牛奶，發現裡面有根已發霉的棉花棒，質疑品管有問題。衛生局已派員稽查及抽驗，並預防性下架同批號產品。圖／黃女提供

牛奶 衛生局

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