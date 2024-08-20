還路於民遊行滿周年 零死亡願景散步節將串聯5縣市響應

「820還路於民大遊行」屆滿一周年，還路於民行人路權促進會將於8月24日、25日舉辦全國串聯「零死亡願景散步節」，串連基隆市、台北市、桃園市、台中市、高雄市等5地同步進行，藉一系列展覽與沿街活動，讓民眾體驗步行的樂趣、提升步行意願，推動台灣向人本城市發展。

還路於民行人路權促進會今於台大校友會館舉行行前記者會，並表示，過去一年成功推動《道路交通安全基本法》與《行人交通安全設施條例》的立法，讓行人安全議題在法制面跨出了一大步，在一周年之際，將回到各縣市重新審視交通安全的落實成果。

零死亡願景散步節策展者為德國交換學生Lukas Peschmann，他表示，在台灣交換期間深刻感受到台灣與德國在交通環境上的差異，尤其是人行道設施、大眾運輸系統等交通基礎設施，他將這些觀察製作成互動式海報，並與人本交通友善店家及單位合作展覽，讓行人在日常步行中接觸到人本交通理念，翻轉以汽機車為本的思維。

還路於民行人路權促進會表示，「零死亡願景散步節」以4大目標為核心，包括推廣人本交通，倡導步行權利與安全；促進步行作為健康與永續的交通方式；增強公民參與感；教育公眾步行安全與人本交通的重要性。透過將展覽融入街頭，讓更多人能在日常生活中關注行人議題。