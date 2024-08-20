緩解輸液缺口 食藥署：專案進口再到貨47.28萬袋

緩解輸液缺口，衛福部食藥署今天公布最新專案進口情形，以500毫升計這週將到貨47.28萬瓶/袋，分別為500毫升的25.2萬瓶/袋、1公升的11.04萬瓶/袋；抵台數量將達約456.39萬瓶/袋。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，日前因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部食品藥物管理署預估，輸液供應將一路短缺到10月，統一以500毫升單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

國內專案製造增加產能，食藥署同步啟動專案輸入，滿足臨床需求，今天透過新聞稿說明最新進口情形及規劃，以500毫升計算，這週將到貨47.28萬瓶/袋，分別為500毫升的25.2萬瓶/袋、1公升的11.04萬瓶/袋；抵台數量將達約456.39萬瓶/袋。

食藥署副署長王德原表示，經調查臨床需求，至今年8月20日中午，已陸續分配予醫療機構共642家，合計約547.66萬瓶/袋，包含國產增產與專案輸入。將持續調度藥品供應，再次呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

食藥署已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，將安排專人聯繫通報機構，媒合廠商供應，至今年8月20日，共計381間醫院及診所通報，共媒合1141件。