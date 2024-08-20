被告知牙齒要「根管治療」 女崩潰喊：我才26歲牙齒蛀掉4顆

牙痛起來要人命，而治療牙齒的大花費也常讓人心痛！日前一名26歲女網友抱怨，她好不容易拔完智齒，發現其他牙齒也跟著痛起來，請假看醫生後發現「有4顆牙齒蛀很深，要根管治療」，讓原PO無奈表示「一想到未來要做牙套就要燒掉全部身家財產，就覺得無助」。

一名女網友在PTT女板發文表示，她才26歲，好不容易拔完智齒，想說不用面對牙醫了，沒想到止痛藥一停，其他牙齒跟著痛起來，請假去看醫生後，被告知「有4顆牙齒蛀很深，要根管治療」，讓原PO無奈表示「先別說根管治療不知道有多痛，一想到未來要做牙套，要燒掉快全部的身家，就覺得很無助，越來越想哭怎麼辦？」

文章曝光後，許多網友回應「蛀4顆真的有點多，牙套可以後續再做，但如果要加顯微之類的話，真的會燒很多錢」、「我比妳年輕時就做了，要是不早點處理的話，會變成牙髓炎，就會痛到沒辦法睡覺」、「一次4顆也太多了吧，2顆以上建議多看幾家吧」、「妳調整刷牙習慣跟頻率吧，加上牙線的話，植牙會更貴吧」、「如果不處理的話，等到植牙會花更多錢，建議全口X光處理」、「建議妳如果要做根管治療的話，療程一定要做完，牙套一定要做，不要為了省錢不弄，到時候牙根裂開要花更多錢」、「可以多評估看看有沒有機會做活隨」、「根管治療又不會痛，牙齒腫脹在那邊發言才會痛」。

更多人建議「預防勝於治療」，「半年要定期洗牙，才能避免這種狀況」、「認真用牙線（不是牙線棒），多注意口腔清潔，真的會改善容易蛀牙的症狀，加油！」、「牙線牙刷+每半年檢查洗牙」、「做完根管治療，你還是要養成正確刷牙的習慣」、「調整刷牙習慣跟頻率吧，懶的話電動牙刷買一支，加牙線，長期應該可以改善」、「建議平常刷牙以外一定要用牙線、漱口水，只有刷牙不能完整清潔」、「容易蛀牙體質，後來電動牙刷+漱口水+牙線，最近3年才不小心蛀牙一點點治療一下就好！給你參考」。