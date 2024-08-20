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花東鐵路雙軌電氣化面臨缺工 已積極處理盼盡早完工

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部鐵道局20日指出，有關花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，預計規劃北起花蓮站、南至知本站間，全長162.5公里，主要是希望能將該路段內長約112.6公里之單軌路線進行雙軌化工程，完成後可加強台鐵花東鐵路運輸能量，增加列車班次、縮短班距、提升鐵路可靠度，但花東地區因地處偏遠且交通不便，長期面臨缺工缺料、留才不易等艱困情況，無論廠商或鐵道局人力均呈現招募不足之現象，目前已積極反應相關問題盼及早完工。

鐵道局說明，該計畫內容主要係將該路段內長約112.6公里之單軌路線進行雙軌化工程，全線分為6個區段，其中4個區段(光復-瑞穗、三民-玉里、關山-山里、台東-知本)土建工程標在兼顧臺鐵營運安全下，已陸續展開橋梁、路線段施工，軌道及系統機電關連標亦配合工進接續進場，目前已邁入計畫全面推展階段，計畫亦將兼顧環境永續及生態保育列為重點工作。

鐵道局表示，配合行政院農業部林業及自然保育署花蓮分署推動「國土保育綠色網絡建置計畫」，採「以自然為本解決方案」概念，在花蓮溪溪流保育軸帶內的大農大富平地森林園區，將原來僅180公尺的加濃濃溪橋延長並增設多孔箱涵，打造出寬達1,065公尺的生態廊道，可提供中央山脈與海岸山脈間陸域動物通行，更配合將該區域內極為罕見的瀕危植物寬葉毛氈苔辦理移植保育。

為即時監測生態變化，除林業及自然保育署原所設置之6部紅外線自動照相機外，本計畫再增設6部監測相機，持續共同觀察生態變化狀況；施工中亦將導入各種友善措施及完工後的綠覆補償，以減少動物陷阱威脅、降低動物穿越難度，跨機關打造一個屬世界級生態廊道，將有助於減緩生態環境衝擊，對生態環境具有正面影響，並解決該區域生物多樣性流失的環境問題。

鐵道局提到，本計畫橫跨木瓜溪、嘉農溪、卓溪、阿眉溪、卑南溪及鹿野溪等重要水路，需配合河川治理計畫辦理老舊橋梁改建，本局已依交通部110年11月30日頒布修定「鐵路橋梁耐震設計規範」進行結構設計，花蓮縣、台東縣境內主要橋梁分別計有17座及12座，總長度達12.78公里。其中臺東縣境內之太平溪二號橋，已於2024年8月15日完成吊梁作業。

預計完成後可加強台鐵花東鐵路運輸能量，增加列車班次、縮短班距、提升鐵路可靠度，惟花東地區因地處偏遠且交通不便，長期面臨缺工缺料、留才不易等艱困情況，無論廠商或鐵道局人力均呈現招募不足之現象，為東部前瞻計畫的一大挑戰。

鐵道局表示，已積極反應相關問題，爭取薪資待遇調整，盼能吸引和留住人才，並將持續督導施工廠商，在有限資源下全力以赴克服萬難，秉持兼顧施工安全及環境永續生態保育，期能及早滿足民眾返鄉及觀光需求。

生態保育 鐵道

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