雷雨影響 澎湖機場暫停地面作業航班受影響

因雷雨影響，澎湖機場今天下午1時33分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，如有航班問題可洽詢航空公司。

民航局報告，因雷雨影響，澎湖機場下午1時33分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

另外，馬公市正舉辦2024馬公夏日童樂趴活動，因雨勢過大，為顧及安全，今天也緊急公告園區暫停開放1天。

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天澎湖縣有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、桃園、彰化至高雄地區及新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。