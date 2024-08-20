快訊

大量白煙霧狂洩「逃命畫面曝」！彰濱海龍二氧化碳外洩 工人遭連拖帶拉抬走

午後雷雨來了！13縣市發豪大雨特報 雨彈狂轟恐下到晚上

殺出程咬金？傳中信金「搶親」爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

類鼻疽新增4死 113年累計54例創19年新高

中央社／ 台北20日電

凱米颱風後類鼻疽疫情現蹤，衛福部疾管署今天表示，上週新增17例本土，疫情已開始下降，但今年累計54例，為2006年以來同期新高；且新增4例死亡，皆具慢性病史。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報上表示，國內上週新增17例本土類鼻疽病例，分別為高雄12例、台南2例、屏東2例、台中1例，並新增4例死亡。

今年國內已累計54例本土類鼻疽確定病例，為2006年以來同期最高，個案居住地分布為高雄市35例、台南市6例、台中市3例、屏東縣2例、嘉義縣1例，其中7例死亡，並有47例為凱米颱風後確診。

疾管署發言人羅一鈞說，類鼻疽個案多在颱風後增加，但疾病潛伏期2到4週，且有些患者會因為症狀不嚴重而延誤就醫；目前評估疫情高點已過，但陸續還會有個案出現，仍要持續警戒到8月底。

新增4例死亡個案，羅一鈞指出，其中1名台中50多歲男性，有土壤汙水接觸史，其他病例分別為高雄2例、屏東1例，都沒有特別接觸史，且均有慢性疾病。

疾管署防疫醫師鄒宗珮說明，其中發病至死亡時間較短個案，為台南70多歲男性，因呼吸困難就診，住院期間發現除了有嚴重肺炎外，白血球也增加明顯，有嚴重敗血症，又因有年紀大、健康狀況不佳，治療反應不是很好，發病4天死亡。

鄒宗珮指出，因此個案居住地200公尺左右有通報過其他類鼻疽病例，推測為環境接觸造成感染。且因為有慢性病史的年長者，因此病程變化非常快。

疾管署提醒，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，也可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，提醒民眾須留意自身健康狀況，若有發燒、胸痛、咳嗽等症狀，要盡早就醫。

凱米颱風 疫情 疾管署

延伸閱讀

M痘疫苗接種人次創3個月新高 羅一鈞：民眾風險意識升

減輕通報新冠病例負擔 疾管署9月1日改名新冠併發重症

腸病毒疫情反轉增加近1.3萬人次 疾管署研判「2原因」所致

類鼻疽病例數創紀錄…疾管署：凱米颱風後已通報47例、7人亡

相關新聞

人工生殖法修法納代理孕母 李茂盛：爭議大要嚴格規範

衛福部預告人工生殖法修正草案，開放同性伴侶、單身女性及代理孕母適用。台灣生殖醫學權威、茂盛醫院院長李茂盛今說，期許透過這...

高雄市類鼻疽疫情 再添1死亡案例

高雄市類鼻疽疫情，新增1例死亡個案，衛生局表示，個案為70多歲男性，有10年以上癌症病史，6日因頻尿、解尿疼痛、呼吸喘、...

衛福部預算增 卓榮泰：2030年癌症死亡減少1／3

行政院長卓榮泰今天參加衛生福利部南投醫院癌症治療中心啟用典禮，卓榮泰說，「健康台灣」是賴清德總統的重要施政理念，衛福部明...

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更...

M痘疫苗接種人次創3個月新高 羅一鈞：民眾風險意識升

疾管署最新統計，M痘上周增4例，包括北部1例和南部3例，均為青壯年男性未打過M痘疫苗。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，國內自...

午後雷雨來了！13縣市豪大雨特報下到晚上

中央氣象署下午針對13縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。