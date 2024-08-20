類鼻疽新增4死 113年累計54例創19年新高

凱米颱風後類鼻疽疫情現蹤，衛福部疾管署今天表示，上週新增17例本土，疫情已開始下降，但今年累計54例，為2006年以來同期新高；且新增4例死亡，皆具慢性病史。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報上表示，國內上週新增17例本土類鼻疽病例，分別為高雄12例、台南2例、屏東2例、台中1例，並新增4例死亡。

今年國內已累計54例本土類鼻疽確定病例，為2006年以來同期最高，個案居住地分布為高雄市35例、台南市6例、台中市3例、屏東縣2例、嘉義縣1例，其中7例死亡，並有47例為凱米颱風後確診。

疾管署發言人羅一鈞說，類鼻疽個案多在颱風後增加，但疾病潛伏期2到4週，且有些患者會因為症狀不嚴重而延誤就醫；目前評估疫情高點已過，但陸續還會有個案出現，仍要持續警戒到8月底。

新增4例死亡個案，羅一鈞指出，其中1名台中50多歲男性，有土壤汙水接觸史，其他病例分別為高雄2例、屏東1例，都沒有特別接觸史，且均有慢性疾病。

疾管署防疫醫師鄒宗珮說明，其中發病至死亡時間較短個案，為台南70多歲男性，因呼吸困難就診，住院期間發現除了有嚴重肺炎外，白血球也增加明顯，有嚴重敗血症，又因有年紀大、健康狀況不佳，治療反應不是很好，發病4天死亡。

鄒宗珮指出，因此個案居住地200公尺左右有通報過其他類鼻疽病例，推測為環境接觸造成感染。且因為有慢性病史的年長者，因此病程變化非常快。

疾管署提醒，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，也可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，提醒民眾須留意自身健康狀況，若有發燒、胸痛、咳嗽等症狀，要盡早就醫。