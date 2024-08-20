M痘疫苗接種人次創3個月新高 羅一鈞：民眾風險意識升

疾管署最新統計，M痘上周增4例，包括北部1例和南部3例，均為青壯年男性未打過M痘疫苗。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，國內自2022年6月通報以來，共累計403例，包含381本土及22境外個案均為第二型，沒有檢出傳播力和致死率較高的Ib型。

依疾管署統計，8月12日至18日接種807人次，較前一周增加約3成5，為近3個月單周新高，顯示符合接種條件民眾的風險意識提升。

羅一鈞表示，國內上周、8月13日到19日，新增4例M痘本土確定病例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於8月8日至11日，患者因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，均無M痘疫苗接種紀錄。

依疾管署統計，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月19日累計確診403例病例，含381例本土及22例境外移入，今年累計為44例，包含41例本土及3例境外，疫情傳播風險持續。

世界衛生組織（WHO）8月14日宣布，M痘為全球公共衛生緊急事件後，累計有檢出Ib型M痘病毒共6國，包括剛果民主共和國、蒲隆地、盧安達、烏干達、肯亞、瑞典。羅一鈞說，目前亞洲尚無國家通報確診Ib型M痘病毒個案，菲律賓昨通報今年首例M痘，為33歲男性無出國史但發病前3週曾與他人有親密接觸，型別檢驗中，疾管署已自8月15日提升非洲七國旅遊疫情等級，目前無變更。

疾管署統計，截至8月18日已有8萬1857人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬3743人。羅一鈞說，上周、8月12日至18日接種807人次，較前一周增加約3成5，為近3個月單周新高，顯示符合接種條件民眾的風險意識已逐漸提升，但仍有約2萬8114人僅接種第一劑疫苗。

當接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速接種，尚未完成第2劑接種者，也應儘速完成，以達完整保護力。

羅一鈞說，M痘疫苗庫存2萬瓶，還可施打6至7萬人，預計8月將較7月完成2倍的接種人次，目前全國共239家合作醫療院所可提供接種服務，請儘速完成接種，而疾管署將針對防制策略、疫苗接種條件等議題，於周四舉行專家會議進行討論。

疾管署表示，人類M痘疫情始於非洲，原為透過接觸囓齒類或靈長類動物感染，曾分別於中非的剛果民主共和國，及西非的奈及利亞出現較大疫情，其中，中非的病毒傳播力及致死率較高，稱作第I型，西非的病毒症狀相對緩和，稱為第II型，二型病毒爆發後均於流行區域內持續存在。

2022年，第II型發展出能透過人際接觸傳染的IIb型，並引發全球大流行，但剛果民主共和國（DRC）當時仍以第I型動物傳人為主。直至2023年3月，DRC發現首例第I型性傳播案例；同年9月，該國南基伍省爆發明顯為人際（性）傳播的第I型疫情（後稱Ib型）。

今年6月，Ib型疫情陸續蔓延至該國北基伍省，及鄰國烏干達、盧安達、蒲隆地等，同時透過跨國移動傳播至肯亞，其中蒲隆地已爆發數百例規模疫情。世界衛生組織（WHO）已於8月14日宣告此次疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），非洲CDC統計，今年截至8月16日非洲各國累計報告1萬8737例病例，其中3101例確診，541例死亡。

疾管署提醒，民眾如有前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護，旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，也應避免接觸或食用野生動物，減少人畜共通傳播風險。

如出現皮膚病灶，如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒╱寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛，以及淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處的疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。