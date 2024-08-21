Spotify、博客來也搶進！新型態閱讀「有聲書」市場崛起 2類產品最暢銷

「有聲書」市場蓬勃發展，閱讀不只看，聽書的人也愈來愈多，連博客來都積極發展。它更於今年8月初，正式推出「有聲書訂閱制」。到底有聲書如何在台灣崛起？哪些有聲書最暢銷？AI主播錄的有聲書竟然大舉進攻市場？業者透露，許多人為這兩個理由而聽。

說到閱讀，大家直覺想到就是「看書」，不論紙本書或電子書，但在新冠疫情推波助瀾、閱聽習慣改變下，「聽」書成為受歡迎的新型態閱讀。

有聲書崛起中，博客來與Spotify都積極切入

隨著聽經濟日漸蓬勃發展，博客來8月初宣布，正式推出有聲書訂閱方案「暢聽服務」。自博客來有聲書2021年開館，3年多已有2萬人次購買有聲書商品，累積銷售近8萬本。2024上半年聽書產品使用人數與銷售量直逼2023年全年數據，較同期增長超過五成，顯示出新一波聽書熱潮來臨。

其實，不止博客來關注到有聲書市場，Spotify也於2023年10月正式插旗有聲書市場，將有聲書納入訂閱方案，消費者可以在Spotify平台上聽音樂、Podcast和有聲書。

博客來表示，與Podcast隨性閒聊的型態不同，有聲書以主題式整理內容，系統化獲取知識，隨著生活情境變化，能隨取隨得知識。

有聲書以主題式整理內容，系統化獲取知識，隨著生活情境變化，能隨取隨得知識。博客來提供

有聲書Top2收聽類型：心靈療癒與職場充電

根據博客來的資料，2024年上半年，有聲書暢銷產品為3大特色。第一類為心靈療癒類，在龐大的生活壓力下，聆聽有聲書成為一股安定的力量，藉由平穩的聲調，幫助大眾排除焦慮與負面思考。暢銷有聲書包含：《說不出口的，更需要被聽懂》、《內在黑洞》、《安靜是種超能力》、《為什麼總是感到很受傷》、《內在原力 》、《過度努力》等作品。

而第二大宗便是「職場充電」類，知識型有聲書讓讀者在通勤時刻，能同時補充新知，理財和語言學習書籍大受歡迎，熱門書籍包含：《無限賽局》、《思考致富聖經 珍藏版》、《複利領導：簡單的事重複做，就會有力量》、《英語輕鬆學》、《人生無極限，孫子兵法打造你的全勝思維》、《親愛的別怕，勇敢說YES》、《灰階思考 》等。

AI主播錄製的有聲書大量出現

除了前述兩種，另一大有聲書趨勢是AI主播錄製作品。近年AI風潮席捲各界，出版界也不例外。博客來觀察到，今年有出版社和製作方推出由AI主播錄製的有聲書產品，包含商業、人文、小說等領域，像是《陰陽畫師1：樹下的老爺爺》、《這次，我們一定要幸福》、《3秒定輸贏──你拖拉，成功就是別人的》等作品。

熟齡50＋讀者最愛有聲書

到底哪些人特別喜歡聽有聲書呢？博客來的受眾資料分析，有聲書商品在兒童、中高齡、青壯年通勤族皆有市場。

對於識字量有限的兒童，因無法大量閱讀文字，有聲書成為聽取、吸收知識的重要管道。而通勤族則能把握上下班通勤時間，即使公車捷運人擠人，或者開車上班，也能聆聽商業理財、語言學習等書，把握零碎時間充實自我。

另外，中高齡族群更是有聲書一大受眾，由於老花視力問題，聲音學習成為一大重點，健康生活類有聲書受中高齡讀者聽眾歡迎。

有聲書商品在兒童、中高齡、青壯年通勤族皆有市場。博客來提供

有聲書的4個熱門收聽時段

除了內容多元，有聲書的使用時段分析起來玄機也不少。打開博客來有聲書App每小時次數統計，每日出現4個小高峰。分別為：上班7-9時、下班5-7時、晚上9-11時、凌晨12-2時。除了上下班的通勤時間，晚上聽有聲書主要是休閒娛樂和自我進修，而凌晨則是睡前聆聽，放鬆身心，幫助入眠。

因此，未來有聲書商品會對應通勤、旅行、獨處、做家事、娛樂、睡前靜心等使用情境，發展出相對應的時長和合適內容。

有聲書市場持續蓬勃發展，讀者需求也越趨多元，未來台灣有聲書的出版市場發展值得期待。

（本文出自2024.08.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）