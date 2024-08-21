給新生兒最好的保護 夏普空氣清淨機 蟬連11年育兒雜誌票選第一
PCI自動除菌離子技術就是值得信任
日本知名母嬰雜誌權威"TamaHiyo Akachan Goods"每年都會針對全國2000多名有０個月至1歲半的新手父母們進行網路問卷調查，在空氣淨化的類別中，夏普空氣清淨機已經連續11年蟬連第一名的寶座，足以證明夏普獨創搭載PCI自動除菌離子技術的空氣清淨機在日本深受廣大新手父母們的喜愛以及信任，事實證明可有效抑制過敏原跟病菌，讓家中小寶貝可一天24小時處在安心安全的環境中，減少過敏原的產生，新生兒家中必備夏普PCI自動除菌離子空氣清淨機。
有別於市面上只能產生負離子的清淨裝置，無法完全有效的消除細菌，夏普獨創的「PCI自動除菌離子」可同時產生正負離子。中和空氣中的帶有正電與負電的有害物質，達到淨化空氣的效果。
更多夏普自動除技離子技術請掃QR CODE
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言