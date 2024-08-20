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卓揆：醫療及健康明年度總預算 增加318億元

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

關心地方醫療建設與發展，行政院長卓榮泰20日出席衛生福利部南投醫院癌症治療中心竣工暨啟用典禮，並關懷訪視及慰勉辛苦工作的護理同仁。卓強調，明年度中央政府總預算有關醫療及健康相關預算編列部分，較今年度增加318億元，期盼透過經費挹注，充實各項醫療人力、設備及研發癌症治療新技術，達到2030年前國人癌症死亡減少三分之一的目標。

卓榮泰指出，台灣即將邁入超高齡社會，老年人口持續攀升，就醫需求不斷增加，而南投幅員廣闊，不僅地方居民就醫較不便利，對癌症病患更是辛苦。為讓國人獲得更多妥善的醫療照顧，醫師出身的賴清德總統上任後，提出「健康臺灣」及「均衡臺灣」兩大重要的治國理念，行政團隊則積極重新盤整全臺各縣市醫療資源，希望促進資源合理分配。

卓榮泰表示，很高興看見南投醫院癌症治療中心今日竣工啟用，該治療中心將癌症的專科門診、防治暨體檢中心、放射治療中心與化學治療中心整合於一處，醫療設備相當齊全，提供全方位的治療服務，並針對癌末病患給予身心靈的安寧療護，實踐全人照護精神，讓賴總統「健康台灣」理念更向前跨一大步。

卓榮泰提到，他過去曾是台北馬偕醫院、安寧照顧基金會的參與者，因此相當瞭解當一個人在邁向人生最後旅程時，如能帶著微笑，知道在國家政策支持下，醫療人員善用醫療設備全心提供照顧服務，會比較沒有遺憾，而南投醫院癌症治療中心確實做到了。

卓榮泰指出，癌症對國人生命安全，乃至於病患家庭的影響相當巨大，因此政府一直希望建立國家級癌症治療體系，除積極推動「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」及「百億癌症新藥基金」等政策，明年度中央政府總預算有關醫療及健康相關預算編列部分，更較今年度增加318億元，成長9.4%，期盼透過經費挹注，充實各項醫療人力、設備及研發癌症治療新技術，進一步達成賴總統及許多醫界先進在今年4月「健康臺灣論壇」上，期許2030年前國人癌症死亡減少三分之一的目標。

卓榮泰特別感謝南投醫院醫師及護理同仁的辛勞，其中該醫院護理師陳靖宜響應「癌症希望基金會」捐髮活動，3度捐髮給癌友作假髮使用，令人感佩，相信南投醫院在洪弘昌院長、所有醫師與護理師團隊共同努力下，將能提供妥善醫療照顧服務，成為中部更具指標性的醫院，讓就醫民眾感到安心、有依靠。此外，卓榮泰也感謝南投縣許淑華縣長率領地方政府團隊，與中央充分配合，以及在場王正旭立委、游顥立委、羅美玲立委對地方各項建設的關心，大家的努力，人民都會看得到。

卓榮泰 癌症 護理師

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