減輕通報新冠病例負擔 疾管署9月1日改名新冠併發重症

新冠肺炎疫情持續下降，預計再一周可脫離流行期。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，新冠肺炎上周就診2.6萬人次，較前一周下降22%，已連6周下降且創12周以來最低，預計再一周可脫離流行期；藉於今年新冠肺炎單周最高曾通報987例，疾管署宣布自9月1日起，第四類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」比照流感改名為「新冠併發重症」，以減輕醫院逐案通報併發症的負擔。

疾管署說明，上周8月13至19日新增274例新冠肺炎本土確定病例及併發症，較前一周新增347例下降，低於流行閾值，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增45例本土死亡病例，較前一周新增57例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

羅一鈞指出，新冠肺炎上周併發症達274例，較前一周下降21%。上周死亡45例，較前一周降21%。無年輕死亡個案，如此上周新冠併發症和死亡均有下降，而染疫變異株近四周以KP.3占36%，位居第一位，高於KP.2的23%、LB.1的22%和JN.1的10%。

另依疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外病例檢出皆以KP.3各占36%及27%為多，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

疾管署表示，全球新冠疫情陽性率於近期呈上升趨勢，其中，歐洲、美洲及西太平洋區陽性率上升，東地中海區則為上下波動，部分國家如韓國新冠肺炎住院數呈上升趨勢，美國陽性率持續上升，另俄羅斯、希臘及中國等國家之病例數亦處高點。

世界衛生組織(WHO)資料顯示全球近28天，於6月24至7月21日期間，與前28天期間相比，新增病例和死亡人數分別增加了30%和26%。於7月下旬全球主要流行變異株KP.3、JN.1、KP.3.1.1、KP.2占比分別為29.4%、25.7%、18.6%、12.8%，尚未增加疾病嚴重度。

衛福部於2020年1月15日公告「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類法定傳染病24小時內通報；2022年3月20日修改通報條件，為輕症免通報、中重症才須通報；2022年5月1日指揮中心解編，改為第四類法定傳染病；2022年5月31日通報時限放寬為72小時。

羅一鈞說，目前已透過健保資料進行輕症及住院監測，可以有效掌握疫情，為減輕醫院逐案通報併發症負擔，經諮詢專家後，9月1日起第四類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」比照流感改名為「新冠併發重症」，往後通報時限由72小時改為一周。

疾管署同時修訂病例定義，將調整臨床條件為｢發燒(≧38℃)或有呼吸道症狀後14日(含)內出現肺炎或其他併發症，因而需加護病房治療或死亡者｣，新制自今年9月1日生效；公費藥物開立條件不變，不影響民眾權益，但可大幅減輕醫院通報負擔。

疾管署指出，國內新冠疫情下降，將觀察未來一週疫情趨勢，如持續低於流行閾值將可脫離流行期，但目前重症及死亡病例數仍多，須留意重症發生風險。