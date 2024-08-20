「還路於民」大遊行周年 行人事故不減反增…交通部回應了

行人零死亡推動聯盟去年8月20日於凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行，盼終結「行人地獄」，行人零死亡推動聯盟在遊行周年之際，今舉行記者會指出，交通部歷經一年改善，今年上半年行人事故仍不減反增。對此，交通部表示，行人死亡確實比去年同期多，已行文給較嚴重縣市政府，加強執法強度，並強化行人跟駕駛人用路觀念。

⾏⼈零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，即使中央政府在法規⾯進⾏修訂與完善，但整體⾏⼈交通傷亡卻不降反升，顯⾒⾏⼈安全計畫仍未有顯著成果，今年1⾄5⽉⾏⼈死亡不只未達到降5%⽬標，反⽽增加了2.6%，且去年2.6萬名兒童在交通傷亡更達5年⾼峰，少⼦化下更顯兒童道安問題嚴重。

⾏⼈零死亡推動聯盟今指出，今年上半年行人事故仍不減反增、未見工程改善成果、權責破碎化等問題，並建議分析改善成效、研擬完善駕照回訓制度、讓專家與⺠間參與檢討會議等。

交通部表示，今年1到5月行人死亡確實比去年同期多，進一步分析主要是高齡者占74%，嚴重縣市包括新竹市、台中市跟高雄市，肇因發現行人未依規定穿越道路、車輛未依規定停讓造成的死亡比率較高，已行文給縣市政府，加強執法強度，並強化行人跟駕駛人用路觀念。

對於跨部會溝通，交通部指出，中央各部會是一體的，各單位在制定法令過程中也有參考彼此規範，並持續關注法令跟執行面溝通及開會，例如內政部制定的「行人交通安全設施條例行人設施條例」、正在研擬的「道路交通標誌標線號誌設置規則」等，提供整體道路設計指引。

在駕駛人管理部分，交通部表示，已持續檢討駕訓制度，例如公路局在機車駕訓採階段性處理，包括駕訓補助、安駕補助等，上路前有完整道路訓練。最近在駕訓筆試也加入危險感知題目，另針對高風險駕駛進行短期換照制度。

交通部也說，過去陸續針對不同議題找相關民間團體與會討論，聽取各方意見，另在中央道安會報也有6位專家學者參與，其中包括民間團體。