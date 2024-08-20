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每10人就有1人氣喘 高醫辦互動式衛教展覽

中央社／ 高雄20日電

根據2022年統計，全台約有200名氣喘患者，相當於每10人就有1人有氣喘。高醫舉辦「嚴重氣喘照護『型』動計劃」衛教展覽講座，讓民眾進一步檢視自身健康，展期至8月30日。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天發布新聞稿表示，根據2022年「台灣成人氣喘臨床照護指引」，全台約有200萬人受氣喘困擾。為讓民眾了解嚴重氣喘型別與個別治療方式，特別舉辦氣喘衛教展覽及講座。

高醫指出，氣喘是一種常見也可能致命的呼吸道疾病，因呼吸道長期發炎導致反覆出現氣道阻塞，造成胸悶、喘鳴音、夜間咳嗽等症狀。如果患者呼吸道受刺激物影響會導致呼吸困難，嚴重可能出現呼吸衰竭，甚至死亡的狀況，但不少人氣喘發作時，完全沒有喘鳴聲，只有咳嗽，常當成感冒治療。

展覽位於高醫啟川大樓1樓大廳，高醫指出，衛教展覽結合最新科技，以生動互動投影技術，深入淺出地介紹嗜酸性白血球型嚴重氣喘的診斷與治療方法。民眾可透過沉浸式的體驗模擬，了解如何利用血液檢測區分氣喘的嚴重程度，幫助患者更有效地管理和控制病情，並進一步掌握個人化治療重要性。

除了互動裝置，展覽現場還有主任級醫師衛教講座。高醫副院長吳文正表示，患者應與醫療團隊合作，制定個人化治療計劃，確保獲得適切的治療。期望這次衛教展能提升大眾對嚴重氣喘的認識，並了解不同氣喘類型的治療方式。

高醫指出，有近1成氣喘患者屬於嚴重氣喘，血液檢測嗜酸性白血球數值是否高於150 cells/uL，氣喘治療方法通常採用階梯式用藥，初期使用吸入性類固醇和長效型支氣管擴張劑控制症狀。嚴重氣喘可以根據病因分為不同類型，其中嗜酸性白血球型是由於嗜酸性白血球數量過多引起的。

高醫胸腔內科主任洪仁宇說明，若患者需使用高劑量類固醇或其他控制型藥物才能有效控制症狀，或使用這些藥物後症狀仍難以控制，即被歸類為嚴重氣喘。

高醫胸腔內科醫師蔡明儒說，嚴重氣喘症狀複雜且難以控制，會嚴重影響生活品質。嚴重氣喘患者應遵循醫囑用藥，並定期記錄症狀變化，做好自我評估。建議及早進行血液檢測以確認氣喘的型別，從而調整治療方案。

蔡明儒指出，不同類型的氣喘需要針對性治療，對於嗜酸性白血球數量偏高的患者，即使使用常規藥物仍無法控制症狀，可考慮使用生物製劑作為額外治療選擇。

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