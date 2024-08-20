腸病毒疫情反轉增加近1.3萬人次 疾管署研判「2原因」所致

疾管署今公布最新腸病毒疫情，依統計上周無新增重症，但就診人次在連續6周下降後，反轉上升，上周就診1萬2727人次，較上上周1萬1588人次，增加9.8%，暑假維持流行期。疾管署發言人羅一鈞表示，此波疫情反轉上升，研判為8月仍有暑期班及其他夏令活動，且開學在即，預估疫情會持續流行至9月開學，提醒民眾仍須防範。

羅一鈞表示，腸病毒疫情原有望8月底脫離流行期，但上周疫情回升，原因除暑期活動多外，目前社區流行腸病毒仍以克沙奇A型為主，但6月底主流病毒株由克沙奇A16型轉為克沙奇A10型，近期克沙奇A10型占比達31.6%，高於克沙奇A16型的26.3%。

羅一鈞指出，克沙奇A10型較其他腸病毒更容易出現「急性淋巴結性咽炎」，症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛，懸雍垂和後咽壁有白色明顯病灶，病程約4至14天。另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出，而感染個案均為輕症。

疾管署統計，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，國內腸病毒疫情仍處流行期，腸病毒的傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，例如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等，籲請家長與教托育機構人員，多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導學童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風及定期清潔與重點消毒，確保學童健康。

另暑假期間，全家出遊時，別忘了持續落實個人防護措施，請家長協助孩童出入公共場所後正確肥皂勤洗手，避免傳染病威脅。另今年社區流行腸病毒以克沙奇A型為主，對腸病毒71型疫苗無交叉保護效果，已施打自費腸病毒71型疫苗仍可能感染，同樣應做好防範措施。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺，以及肌抽躍，也就是無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮，與持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。