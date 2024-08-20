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老人易煩發脾氣 小心「夏季憂鬱症」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
老年人在夏天特別容易睡不好，睡眠品質除了影響身體健康，也容易產生易怒、煩躁等情緒。圖／123RF
老年人在夏天特別容易睡不好，睡眠品質除了影響身體健康，也容易產生易怒、煩躁等情緒。圖／123RF

酷暑難耐，悶熱天氣讓人心生煩躁，如果家中長輩心理狀況轉變，暴躁易怒，小心是身體出了警訊。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，長輩上了年紀，容易睡不好，睡眠品質變差就會反映在情緒、活動力上，累積久了，易出現「夏季憂鬱症」。

相較於其他季節，夏天比較「不好睡」，尤其是老人家，最主要的原因是生理功能逐漸退化。林舜穀表示，過了中年之後，深度睡眠期、快速動眼期會開始慢慢縮短，淺眠的比例則增加，覺得睡不安穩，使得睡眠總時數下降。

要改善老年人的睡眠問題，可從幾個方向著手，首先是因年齡增長會導致大腦中的松果體分泌褪黑激素能力下降，不妨白天多做運動或增加活動量，降低日間的褪黑激素分泌。另外，夏日要做好防曬工作，避免高溫環境影響人體散熱，導致入睡困難和睡眠斷續。

林舜穀強調，夏季的高溫可能加重老年人的心血管疾病以及呼吸問題，例如：氣溫升高會讓血管擴張，增加心臟的負荷；高溫潮濕易使呼吸變得困難，而且天氣熱想吃冰或喝冰水來解熱，容易增加氣喘發作。

綜合生理功能逐漸退化、褪黑激素分泌失調、高溫加重心血管疾病及呼吸問題等因素作用，應該改善人體溫度及環境溫度。林舜穀提醒，體溫過高會影響中樞神經系統的功能，導致大腦中的神經傳導物質失衡，進而引發情緒波動、暴躁易怒，甚至造成身體的壓力荷爾蒙，更易感到焦慮和煩躁。

其次，在高溫環境下，身體的能量消耗增加，老年人可能感到疲倦與不適，這種身體上的不適感也會轉化為情緒上的反應。而隨著年齡增長，老年人的自我調節能力減弱，對外界環境變化的耐受性下降，脾氣說來就來。

林舜穀建議，可以採取以下幾個方法，幫助於老年人順利應對溫度變化，避免因體溫過高而引發的健康風險。

1.保持適當的運動鍛鍊：促進血液循環及提高神經系統的反應能力，進而增強對溫度變化的感知。

2.注意室內溫度的舒適：使用空調或風扇來調節室溫，避免長時間暴露在高溫或低溫環境中。

3.攝取充足的水分：長者身體機能逐漸衰退，不易察覺口渴，若身體的水分減少，易出現脫水現象。

4.穿著適合當季的衣物：根據氣溫變化增減衣物，另外，可以經常用溫水洗臉或洗手，幫助皮膚感知溫度變化。

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