2對試管寶寶長大了！姊妹花考進醫學系 名醫李茂盛：歡迎小學妹

雲林試管嬰兒雙胞胎姊妹花高子蕎、高子璨，以及台中黃昱嘉、黃昱瑄今年都考取名校，其中高子蕎和黃昱嘉等2人考取醫學院，今天4人「回娘家」到台中茂盛醫院表達感謝。茂盛醫院院長、婦產科名醫李茂盛致贈刻名金筆，其中2人立志從醫，他歡迎「小學妹」，3年後茂盛將成為教學醫院，歡迎她們回來受訓。

考取中山醫學院的黃昱嘉說，她是受醫護人員專業照顧下才能順利來誕生，她希望能傳承醫護人員救治、照護病患的使命，因此投考醫學院，盼未來學有所成，幫助更多的病患；考取台大醫學院的高子蕎說，她因為自己是試管寶寶，立志從醫，未來想對婦產科有所了解。

日前，20年前求子成功的高家與黃家等2對不孕夫婦捎來喜訊，高家姊姊高子蕎考上台大醫學院、妹妹高子璨考上台北教育大學兒童英語教育學系，黃家姊姊黃昱嘉考上台中教育大學教育系、妹妹黃昱瑄考上中山醫學大學醫學院等4校。

李茂盛說，他近40年催生全球4萬名試管寶寶，有藝人、護理師、老師、廚師、設計師等，都是社會的中堅份子，可以幫不孕夫婦順利求子、看到這群試管寶寶有所成就、可以貢獻社會感到驕傲，這也是他行醫最大的動力。他也肯定這4名試管雙胞胎姐妹立定的志向，不管是行醫或執教，都能對社會有貢獻。

李茂盛贈予刻名金筆祝賀金榜題名，並強調，試管寶寶們優異成績足以證明試管寶寶健康活潑，還擁有金頭腦，40年下來約有50多名試管寶寶進入醫學院就讀，也陸續接棒成為醫師。