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提振食米量再出招 60%米穀粉台味披薩上市

中央社／ 台北20日電

農糧署副署長黃昭興今天表示，國內人均年食米量僅43公斤，特地串聯產業鏈，推出使用60%米穀粉的鹹豬肉、三杯雞2款台味米披薩，即日起上市。預計1年售1萬片，約用12公噸米穀粉。

農業部農糧署今天攜手通路業者全聯舉辦「齊心助陣 打造國產米食新里程」記者會。會中，黃昭興與主廚攜手製作創意米披薩，並宣布計有鹹豬肉、三杯雞2款台味「米PIZZA」推出，即日起在全聯超過900家門市上市。

黃昭興接受聯訪時說，2022年國內每人食米量約僅42.98公斤，為了提振食米量，農糧署持續找產業鏈的上中下游業者攜手推出新品，這次是餅皮採用60%米穀粉與40%麵粉結合做成，消費者只要使用氣炸鍋或烤箱烤8到10分鐘就能食用，方便、營養又健康。

農糧署科長宋鴻宜說，融合米穀粉製作的餅皮更健康，曾有實驗顯示，純用米穀粉油炸的吸油量，比純用麵粉少18%，更健康；而且這次推出的新產品餅皮外脆內軟，符合國內消費者喜愛的口感。

她補充，農糧署從民國100年起，就推動產業鏈使用米穀粉開發新產品上市，藉此增加民眾食米量，不僅迄今亮點產品有10幾項，合計已開發出700多項產品。

亮點產品方面，她舉例，摩斯漢堡就曾開發出紫薯甜芋米派，現在則上市抹茶紅豆米派，不少業者會持續使用米穀粉開發新產品上市。

披薩 稻米 農糧署

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