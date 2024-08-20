新婚妻罹乳癌一瓶藥21萬 台癌展覽為癌症新藥基金集氣

新藥新科技研發快速，提升癌友存活率，但根據調查，近7成癌症病友必須自掏腰包，才能使用符合國際治療指引的用藥。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構的癌症負擔程度，台灣排名前20名，亟須健保制度以外的癌症新藥基金挹注，提升癌友存活率與生活品質。

一位台灣癌症基金會服務的乳癌病友，自大學時期因樂團與男友相戀，並在畢業後結婚步入禮堂，幸福生活卻因女方罹癌戛然而止，歷經2年不斷復發、轉移，逐漸對健保給付藥品產生抗藥性，一瓶要價21萬的自費心要成為最後希望，新婚夫妻二人思考，「要放棄什麼才能繼續治療？」

蔡麗娟表示，即時且適當的治療，對癌友與家屬相當重要，台灣癌症基金會倡議成立「癌症新藥基金」，以病人為中心理念，減輕癌症家庭負擔，不再因高額自費而失去對生命的期待；新藥突破，讓癌症治療慢性病化，提升病友存活率，但需要癌症新藥基金與健保合作，才能讓每位癌友都取得有效的治療。

台灣癌症基金會執行長張文震表示，基金會2019起投入癌症新藥基金政策研究，歷經6年努力，期間執行2次台灣首次千人以上規模癌友家庭大調查，以及逾40名專家訪談、議題工作坊，倡議行動最終獲得跨黨派支持，成為健康台灣推動方針之一。

台灣癌症基金會8月起在高雄市、台北市舉辦「『可不可以，不放棄？』台灣癌症新藥基金TmCDF貨櫃主題展」，張文震表示，該展覽集結基金會服務的病友故事，尤其其中「不得不放棄」的遺憾，藉由故事發聲，希望每位癌友、民眾享有平等的醫療權益，「盼全民一同為成立癌藥基金集氣，讓癌友不再抱憾。」

※展覽資訊

展覽日期：【高雄場】8月17至25日／【台北場】8月30日至9月8日

展覽時段：【平日】13時30分至20時30分／【假日】11時30分至20時30分

展覽地點：【高雄場】夢時代購物中心（時代廣場）高雄市前鎮區中華五路789號／【台北場】瓶蓋工廠台北製造所（戶外碉堡）台北市南港區南港路二段13號