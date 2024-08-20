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抗憂鬱藥副作用恐致吞嚥不易 嘉榮醫衛教宣導降低梗塞意外

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院精神部主任司徒慧貞表示，對病患及家屬進行異物哽塞急救衛教，並提供日常飲食的調整建議，降低意外發生。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院精神部主任司徒慧貞表示，對病患及家屬進行異物哽塞急救衛教，並提供日常飲食的調整建議，降低意外發生。圖／台中榮總嘉義分院提供

61歲退休教師張先生近年被診斷有憂鬱症，長期服用抗抑鬱藥物副作用讓他偶爾吞嚥困難，有天晚餐時突然嗆咳、呼吸不過來，妻子想到醫師曾衛教過使用哈姆立克法，協助丈夫咳出肉塊恢復呼吸。

台中榮總嘉義分院精神部主任司徒慧貞表示，精神疾病病患因為飲食造成異物梗塞的事件時有所聞，因此都會對病患及家屬進行異物梗塞急救的衛教，並且提供日常飲食的調整建議，降低意外發生。

司徒慧貞表示，造成精神疾病患者飲食中發生哽塞的原因很多，包括患者因治療疾病多重用藥引發「錐體外症候群」，產生吞嚥困難，或因精神症狀影響進食狀態，有進食速度過快、大口塞食物或搶食等行為，也有可能因為合併癲癇、帕金森氏症等疾病，或是嚴重退化、認知能力下降的年長病患，都會導致進食時發生哽塞，導致吸入性肺炎，甚至是致命的氣道哽塞等嚴重後果，因此防範異物哽塞一直是精神科門診衛教及急、慢性精神科病房照護中相當重要的議題。

司徒慧貞說到，為預防精神疾病患者發生異物梗塞，臨床上對患者會採取多方面措施，包含食材處理、環境控制、用餐姿勢等，在病房或居家病患照護上都適用：若病患吞嚥不易，要特別注意「食材大小及質地」，上桌前將裁切適宜入口的大小，並個別化調整食材質地，調整成軟質、細碎、半流質，以方便病患吞嚥。另外，「用餐環境」最好安排多人一同用餐，方便掌握患者進食狀況，若有異狀才能即時處置；也要協助患者注意「用餐姿勢」，使用適合進食桌椅，維持90度的挺胸姿勢，比起躺著、或坐臥在床上，更能降低進食時異物梗塞的風險。

嘉榮精神科病房護理長吳淑雯表示，在急、慢性病房中，護理師及照服員，會與營養師共同協作、把關，為精神疾病患者準備合適的食物與安全的環境，也會定期進行異物梗塞急救技巧及照護訓練，並由醫師評估可能會影響患者吞嚥功能的藥物，加以減量或調整，全方位的維護患者飲食安全。

吳淑雯叮嚀，盡量避免食用黏稠、不易咬斷的食物，例如糕餅、湯圓、麻糬等，也要特別注意避免小型顆粒狀且質地堅硬的食物，例如堅果、核果，必要時可打碎混進食材中食用，因此呼籲家屬到病房探視親友時，也一同留意食物的種類及質地，讓患者能夠安全的享用美味佳餚。

最好安排多人一同用餐，方便掌握患者進食狀況。圖／台中榮總嘉義分院提供
最好安排多人一同用餐，方便掌握患者進食狀況。圖／台中榮總嘉義分院提供
病患食材調整成軟質、細碎、半流質，以方便吞嚥。圖／台中榮總嘉義分院提供
病患食材調整成軟質、細碎、半流質，以方便吞嚥。圖／台中榮總嘉義分院提供
食材調整成軟質、細碎、半流質，以方便病患吞嚥。圖／台中榮總嘉義分院提供
食材調整成軟質、細碎、半流質，以方便病患吞嚥。圖／台中榮總嘉義分院提供

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