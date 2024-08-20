快訊

大雨特報來了！對流雲系發展旺盛 新北等7縣市注意雷擊

台中北區連棟透天厝火警 43歲男房客逃生急跳3樓送醫亡

驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

護照申辦網路預約服務 9月30日至10月11日暫停

中央社／ 台北20日電

外交部領事事務局表示，護照申辦網路預約場地中央聯合辦公大樓南棟一樓，將於國慶期間作為僑胞返台報到地點，護照申辦網路預約服務於9月30日至10月11日暫停2週，10月14日恢復辦理。

領務局指出，網路預約服務暫停期間，領務局將增開現場臨櫃櫃檯，全力紓解可能的人潮，民眾如果仍有事先預約按時遞件需求，可提前或延後時程，或利用每週三晚間延長服務時段申辦。

領務局提醒，首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近的戶政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」（一站式服務）方式送件；非首次申辦護照的申請人除親自辦理外，也可委託符合條件的親屬、同事、同學，或旅行社協助代為送件。

另外，領務局也表示，正規劃在9月初試辦「有條件式線上申換護照」專案，對象須為年滿18歲、持有自然人憑證，以及符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「戶籍資料未變更」等條件，護照製妥後再由當事人親領以確認人別，此措施提供更加便捷的護照換發管道，歡迎符合條件民眾屆時多加利用。

外交部 網路 護照

延伸閱讀

專訪／嚴立婷英國當學生 同學得知她真實年紀驚呆了

通緝犯23年前潛逃大陸 拿假護照回台求生洗腎被判1年1月

限量是殘酷的！「名偵探柯南」海上巴士啟航 隱藏彩蛋「集章抽徽章」鐵粉都衝高雄了

女豬仔被逼在柬國賣淫、詐欺 怒控女經紀是「人蛇」…二度無罪

相關新聞

「還路於民」大遊行一周年 民團批：行人事故不減反增

我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，去年一連串的行人死亡事故也引發民眾怒火。行人零死亡推動聯盟去年8月20日於凱達格...

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更...

大雨特報來了！對流雲系發展旺盛 新北等7縣市注意雷擊

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，影響時間至晚上，包括新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、彰化...

北捷電話亭直擊情侶「妹子下跪、男方飲食」 民眾路過傻眼：有監視器欸

現代人生活步調快速忙碌，隨時隨地都可能要處理工作事務。「Happ.小樹屋」在部分台北捷運車站推出「電話亭」個人包廂，讓有需要的民眾一出捷運站即可租用便宜、小坪數且不受外界打擾的個人辦公室。然而日前有民眾目睹一對情侶進入「電話亭」後，女方突然對男方做出下跪的姿勢，似乎忘了「電話亭」的門是半透明的，裡面的一舉一動全被外人看在眼裡。

類鼻疽病例數創紀錄…疾管署：凱米颱風後已通報47例、7人亡

疾管署今公布最新類鼻疽疫情，上周共新增17例本土類鼻疽病例，分別為高雄市12例、台南市及屏東縣各2例、台中市1例，年齡介...

托嬰監視影像上傳雲端延宕 家長團體：孩童生命不能等

國內虐嬰事件頻傳，托嬰中心監視器影像成為判斷案情、防堵憾事再次發生關鍵。衛福部社家署原研擬修訂「托嬰中心監視錄影設備設置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。