健保停復保修法留原制？衛福部：未定案待意見收集

憲法法庭先前判決，健保出國停復保制度未以法律規定違憲。外傳衛福部傾向採取修法維持停復保，社保司今天回應，方向暫未決定，目前為各部會意見收集階段，仍待各界凝聚共識。

許多台灣民眾多年旅居海外，依法可停保、退保免繳健保費，每當受傷或生病時才短期回台，繳納一點點健保費就能復保，就醫享有健保給付，對於國內持續繳交保費的民眾並不公平，民眾觀感普遍差，爭議接連不斷。

憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。衛福部曾研擬2大修正方向，一是不修法，全面廢除停復保制度，另一個則是特殊例外對象，如駐外人員、遠洋漁船等特定對象才可停復保。

衛生福利部社會保險司長劉玉娟告訴中央社記者，旅外健保停復保執行逾10年，許多面向須謹慎討論。全面廢除、採取特殊例外對象或修法維持停復保等提案，全數仍在研議階段，持續與相關業管單位收集意見，未來方向暫未確定。若共識是完整法制化，預估時程仍可趕上年底期限。

據健保署統計，去年短期停復保5萬多人，其中3萬多人有就醫。過去短期旅外民眾回台就醫原因以看牙為大宗，醫療支出方面同樣是牙齒相關疾病花費最大；至於長年旅外遭除籍後復保的民眾，就醫人數同樣以牙齒相關疾病居冠；醫療支出方面，牙齒相關疾病花費最多。