快訊

大雨特報來了！對流雲系發展旺盛 新北等7縣市注意雷擊

台中北區連棟透天厝火警 43歲男房客逃生急跳3樓送醫亡

驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

健保停復保修法留原制？衛福部：未定案待意見收集

中央社／ 台北20日電
憲法法庭先前判決，健保出國停復保制度未以法律規定違憲。外傳衛福部傾向採取修法維持停復保，社保司今天回應，方向暫未決定，目前為各部會意見收集階段，仍待各界凝聚共識。本報資料照片
憲法法庭先前判決，健保出國停復保制度未以法律規定違憲。外傳衛福部傾向採取修法維持停復保，社保司今天回應，方向暫未決定，目前為各部會意見收集階段，仍待各界凝聚共識。本報資料照片

憲法法庭先前判決，健保出國停復保制度未以法律規定違憲。外傳衛福部傾向採取修法維持停復保，社保司今天回應，方向暫未決定，目前為各部會意見收集階段，仍待各界凝聚共識。

許多台灣民眾多年旅居海外，依法可停保、退保免繳健保費，每當受傷或生病時才短期回台，繳納一點點健保費就能復保，就醫享有健保給付，對於國內持續繳交保費的民眾並不公平，民眾觀感普遍差，爭議接連不斷。

憲法法庭2022年12月23日判決，健保停復保制未以法律規定判決違憲，衛福部須在2年內完成修法，否則相關規定便失效。衛福部曾研擬2大修正方向，一是不修法，全面廢除停復保制度，另一個則是特殊例外對象，如駐外人員、遠洋漁船等特定對象才可停復保。

衛生福利部社會保險司長劉玉娟告訴中央社記者，旅外健保停復保執行逾10年，許多面向須謹慎討論。全面廢除、採取特殊例外對象或修法維持停復保等提案，全數仍在研議階段，持續與相關業管單位收集意見，未來方向暫未確定。若共識是完整法制化，預估時程仍可趕上年底期限。

據健保署統計，去年短期停復保5萬多人，其中3萬多人有就醫。過去短期旅外民眾回台就醫原因以看牙為大宗，醫療支出方面同樣是牙齒相關疾病花費最大；至於長年旅外遭除籍後復保的民眾，就醫人數同樣以牙齒相關疾病居冠；醫療支出方面，牙齒相關疾病花費最多。

保費 修法 憲法法庭 衛福部

延伸閱讀

健保落實全面覆蓋 APEC會議分享肺癌照護降死亡率成效

B型血友病基因治療達一億元納健保？ 健保署：明年決定

高價基因治療健保趕不上 專家：陷入要錢或要命的兩難

120項輸液調高健保支付 過半達天花板10月上路

相關新聞

「還路於民」大遊行一周年 民團批：行人事故不減反增

我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，去年一連串的行人死亡事故也引發民眾怒火。行人零死亡推動聯盟去年8月20日於凱達格...

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更...

大雨特報來了！對流雲系發展旺盛 新北等7縣市注意雷擊

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，影響時間至晚上，包括新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、彰化...

北捷電話亭直擊情侶「妹子下跪、男方飲食」 民眾路過傻眼：有監視器欸

現代人生活步調快速忙碌，隨時隨地都可能要處理工作事務。「Happ.小樹屋」在部分台北捷運車站推出「電話亭」個人包廂，讓有需要的民眾一出捷運站即可租用便宜、小坪數且不受外界打擾的個人辦公室。然而日前有民眾目睹一對情侶進入「電話亭」後，女方突然對男方做出下跪的姿勢，似乎忘了「電話亭」的門是半透明的，裡面的一舉一動全被外人看在眼裡。

類鼻疽病例數創紀錄…疾管署：凱米颱風後已通報47例、7人亡

疾管署今公布最新類鼻疽疫情，上周共新增17例本土類鼻疽病例，分別為高雄市12例、台南市及屏東縣各2例、台中市1例，年齡介...

托嬰監視影像上傳雲端延宕 家長團體：孩童生命不能等

國內虐嬰事件頻傳，托嬰中心監視器影像成為判斷案情、防堵憾事再次發生關鍵。衛福部社家署原研擬修訂「托嬰中心監視錄影設備設置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。