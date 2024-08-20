國慶焰火首度在雲林 9月13日晚上將試放

2024國慶焰火將在雲林施放，雲林縣府今天公布國慶焰火主視覺，結合素還真意象，呈現「YUNLIN」綻放璀璨繽紛焰火，縣府證實國慶焰火將於9月13日晚上8時在虎尾科技大學高鐵校區跟建成路試放，預計施放5至10分鐘，當天周邊將進行交通管制。

雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室總幹事蘇建蒼表示，國慶焰火將於9月13日晚上8時在虎尾科技大學高鐵校區跟建成路試放，預計施放5至10分鐘，試放發數尚待確認，目前周邊已規畫10處停車場，並將於下周開始整地，當天周邊將有交通管制，並視情況調整管制範圍及時間。

國慶當日焰火施放依照往例從晚上8時開始，焰火發數近3萬發，施放時間約40分鐘，國慶焰火活動籌備辦公室預估雲林縣將湧入近30萬人，焰火觀賞蛋黃區位於高鐵雲林站前站周邊的學府東路、農機展用地、建成路等處，蛋白區則位於高鐵後站周邊。

縣府今天公布國慶焰火主視覺，蘇建蒼表示，雲林是布袋戲原鄉，焰火施放地的虎尾鎮更是布袋戲故鄉，因此主視覺結合素還真意象，傳達台灣文化代代相承，傳統與時代並進，雲林不斷創新蛻變的意象。

縣長張麗善表示，國慶焰火主視覺以雲林為主軸概念，用溫暖色彩的線條感，從點到線，呈現出焰火五彩光芒，象徵著由點「雲林」出發，引領台灣邁向國際。2024雲林國慶焰火於10月10日在雲林縣虎尾鎮高鐵特定區施放，當天下午4時30分起由舞台表演開始熱身，晚間8時開始施放焰火。