豬農不滿豬舍改建申請遭打回票 農業部這樣說

先前因應萊豬叩關，為提升國產豬肉競爭力，農委會（現農業部）編列4年期的養豬百億基金輔導轉型，今年為該計畫最後一年，不過根據國發會資料顯示，百億養豬基金截至2023年使用情況，今年應仍有51億，但有豬農反映豬舍改建申請遭農業部以預算不足為由打回票。農業部說，51億當中有一定比例經費在執行肉品市場改建，豬舍改建經費確實有些不足，將向行政院提報下期的4年產業提升計畫，爭取更多經費。

政府針對養豬產業編列「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」4年（2021至2024年）128.3億元的經費，「百億基金」8大工作項目包含保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制保險增加保費補助、策略性拓銷出口台灣豬、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、加強國內3章1Q豬肉產品檢驗與查核、鼓勵業者標示並使用國產畜產品多元整合行銷養豬產業，其中以推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級和輔導養豬場現代化轉型升級經費為多。

根據國發會管制考核處「112年度行政院列管重要計畫推動情形」報告顯示，2021至2023年經費實際支用數為76.9億元，以整體計畫128.3億來算，2024年應餘有51.4億元。雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，該計畫實行到最後一年還有51.4億元，但4年後的今天卻是很多豬農在排隊申請豬舍改建卻申請不到，很多人今年送件都被打回票，而農業部給出的答覆卻是經費不足，讓想更新設備的業者望而卻步。

洪健鈞也質疑，跟因應萊豬進口而編列的百億養豬基金不怎麼相關的畜產試驗所，去年也從該科目編列了2000萬蓋了1場500頭的肉豬舍，該給豬農實際幫助的經費這樣花，實在令人匪夷所思。

農業部畜牧司副司長李宜謙說，51億當中有3成經費是用於現有20座肉品市場的改建，假如冷鏈沒有升級的話，即便豬舍改建升級對整體產業升級仍然有限，因此經費並不是全是放在養豬場改建，確實改建部分的經費稍有不足，年底會繼續和行政院提報新的4年計畫（2025-2028），計畫重點將放在豬舍改建和汙染防治設備的改善，例如高床式、自動化餵飼系統、節水等。