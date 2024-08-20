影／酪梨大本營雲嘉南區首次評鑑競賽 專家教選購秘訣

健康風氣興盛帶動酪梨產業發展，國內酪梨栽培達2062公頃，雲嘉南產地大本營，嘉義農業試驗分所上午首次舉辦跨區評鑑競賽，有如酪梨「金馬獎」大賽，吸引35名農民參賽，學術及產業界共組7位評審團，評審公平嚴謹費時，明天公布成績，周末在竹崎公園頒獎表揚。

酪梨產區集中雲嘉南約1200公頃，佔總面積58%，酪梨品種繁多約30多種，產期各異，主產期集中7至9月，果菜批發市場交易量近6成以8月交易量最多，此時有較多中生品種採收，品質穩定，為提升品質強化消費者對優質酪梨認識，嘉義農試分所首次辦跨區評鑑，邀台大、興大、嘉大及台北果菜市場代表等評審。

評審會場調溫控，工作人員將參賽編號酪梨剖開，由評審從外觀、質地、風味與口感、乾物重等評分，因酪梨含油量高，放微波爐烘乾秤乾物重，還做農化生物檢測是否有農藥殘留，對有機栽培、產銷履歷農民加分。

嘉義分所長方怡丹說，參賽資格以果園座落雲嘉南，面積0. 2公頃（至少種50株）以上，具經濟規模專業酪梨果園，不限品種，由農民團體推薦參加，19日收到參賽果品，上午評鑑，評選1名冠軍、2名亞軍、3名季軍及6名優等獎，周末竹崎公園頒獎。

方怡丹指出，國內酪梨產業因品種選擇多樣，消費者對太多品種品質難分辨，藉評鑑引導農友田間自主把關安全品質，採收依果菜批發市場及通路需求，落寶不同品種採收分級樣準：讓消費者選擇高品質酪梨不再傷腦筋，也讓農友藉評鑑交流技術，達產銷共好，帶動買氣，提升農民收益。