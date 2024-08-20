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連日下雨…大雪山林道落石擋道警交管 路樹砸電線森林遊樂區停電

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大雪山林道31公里處路樹倒塌，砸壞電線，大雪山森林遊樂區目前停電中，警方到場交通管制，確保安全。
大雪山林道31公里處路樹倒塌，砸壞電線，大雪山森林遊樂區目前停電中，警方到場交通管制，確保安全。

台中市和平區大雪山林道28.1公里今天發現落石坍方，阻斷道路通行，警方到場交通管制，工程單位搶修中，目前已搶修到可單向通行；另外林道31公里處路樹倒塌，警方先行簡易排除，但路樹倒下壓垮台電電線造成損壞，目前大雪山森林遊樂區全園區停電中，警方已通知台電搶修中。

和平警分局表示，連日下雨造成山區山坡落石，大雪山林道陸續出現落石和樹倒，員警立即到場交通管制，確保行車安全，提醒民眾注意。

大雪山森林遊樂區表示，大雪山林道路樹倒下砸壞電線，森林遊樂區從昨晚停電至今，目前仍未恢復供電，提醒今天要到大雪山遊樂區遊客注意消息。

台電表示，大雪山林道昨日晚間11點，因道路坍方及大樹倒塌壓在線路上致停電，今天早上，台電已配合林業署搶通道路、清除倒木，將加速配合復電。

台中大雪山林道28.1公里處有落石，今天已搶通一個車道可通行，警方在場交通管制確保安全。圖／警方提供
台中大雪山林道28.1公里處有落石，今天已搶通一個車道可通行，警方在場交通管制確保安全。圖／警方提供
台中大雪山林道28.1公里處有落石，今天已搶通一個車道可通行，警方在場交通管制確保安全。圖／警方提供
台中大雪山林道28.1公里處有落石，今天已搶通一個車道可通行，警方在場交通管制確保安全。圖／警方提供

大雪山 落石 路樹

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