連日下雨…大雪山林道落石擋道警交管 路樹砸電線森林遊樂區停電

現代人生活步調快速忙碌，隨時隨地都可能要處理工作事務。「Happ.小樹屋」在部分台北捷運車站推出「電話亭」個人包廂，讓有需要的民眾一出捷運站即可租用便宜、小坪數且不受外界打擾的個人辦公室。然而日前有民眾目睹一對情侶進入「電話亭」後，女方突然對男方做出下跪的姿勢，似乎忘了「電話亭」的門是半透明的，裡面的一舉一動全被外人看在眼裡。

2024-08-20 12:28