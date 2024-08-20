「還路於民」大遊行一周年 民團批：行人事故不減反增

我國交通亂象曾被外媒評論為「行人地獄」，去年一連串的行人死亡事故也引發民眾怒火。行人零死亡推動聯盟去年8月20日於凱達格蘭大道舉行「還路於民」大遊行，時隔一年，聯盟今再舉行記者會指出，行人事故不減反增、未見工程改善成果、權責破碎化等問題，並建議研擬完善駕照回訓制度、讓專家與⺠間參與檢討會議等。

⾏⼈零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，即使中央政府在法規⾯進⾏修訂與完善，但整體⾏⼈交通傷亡卻不降反升，顯⾒⾏⼈安全計畫仍未有顯著成果，今年1⾄5⽉⾏⼈死亡不只未達到降5%⽬標，反⽽增加了2.6%，且去年2.6萬名兒童在交通傷亡更達5年⾼峰，少⼦化下更顯兒童道安問題嚴重。

陳愷寧指出，⾏政院顯⾒未具改⾰決⼼，也未善盡督導交通部責任，凸顯我國交通制度長年「以⾞為本」⼜縱容不良駕駛錯誤觀念。先進國家在進⾏交通改⾰的同時也會有⺠怨，但並非像我國交通部遇到困難就朝夕令改、反覆退讓，呼籲政府儘速啟動交通改⾰。

⾏⼈零死亡推動聯盟理事羅宜表⽰，⾏政院去年5⽉核定「⾏⼈交通安全政策綱領」，⾄今已超過⼀年，仍未⾒交通⼯程、教育、執法的改善成果，另也發現改善計畫中，並未追蹤改善進度，及列管改善措施；也未分析改善⼯程完⼯後，⾏⼈事故增減趨勢。

羅宜認為，⾏政院應定期針對易肇事地點及多事故路⼝製作改善項⽬報表，並向⺠間公開計畫內容，定期追蹤改善進度，分析路⼝於交通改善⼯程完⼯後的實際改善成效，並以滾動調整各項改善措施，供⺠眾檢視成效。交通部定期舉辦的相關考核會議，也應明訂專家學者與⺠間團體的「最低比例」要求，提供建議以改善計畫內容。

⾏⼈零死亡推動聯盟主任黃筠倧表⽰，台灣⽬前考照制度的問題包含駕訓班所教的不符合實際上路狀況、未依規定授課與教練素質參差不⿑、場內訓練不⾜就直接上實際道路訓練、學科試題死板⽽術科過於簡單且考官放⽔作弊、汽⾞考照沒模擬情境等。

黃筠倧認為，應調整駕訓費⽤上限改善學科、術科內容與場內環境、考照制度需跟䋿際道路狀況接軌，並且嚴謹、參考⽇本有兩階段駕訓與考試等。此外，台灣駕照相較各國容易取得，⼀張還能⽤終⾝，⼜未有定期回訓制度，更新法規不易讓⺠眾了解，應建立完善回訓制度。

⾏⼈零死亡推動聯盟理事林柏勛說，台灣的道路規畫混亂很⼤的原因在於沒有主轄機關，道路設計、施⼯沒有明確規範，也沒有統⼀的管理、發照的單位，道路上各個設施的管轄單位混亂不統⼀，也時常造成互踢⽪球，以至於政府長年來⼀直無法從根本徹底改善交通問題。

他認為，⽬前交通部定期召開的道安會議，以及每⽉公布的「道安總動員」記者會，除了⺠間團體比率不⾜，參與者代表性備受質疑，因此提出「交通安全國是會議」的訴求，讓專家、學者、團體、媒體甚⾄是公⺠都能充分參與。