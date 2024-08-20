GODIVA進口「這東西」不合格 大創筷子溶出試驗也超標
衛福部食藥署今天公布，GODIVA「杯形紙」溶出試驗超標，業者近半年首次違規，20公斤全數退運或銷毀，邊境檢驗強度將調高為20%至50%加強抽批；此外，大創販售的筷子同樣未通過溶出試驗，且超標逾7倍，業者近半年2度違規，共66公斤全數退運或銷毀，並將檢驗強度調高為百分之百逐批查驗。
食藥署副署長林金富說，香港商歌帝梵亞洲有限公司台灣分公司（GODIVA），從日本輸入的杯形紙，以4%醋酸放在60℃、30分鐘，溶出試驗結果，蒸發殘渣值為32ppm，超出30ppm的上限，製造廠為SHINGI CORPORATION LIMITED，違規品項20公斤全數退運或銷毀，業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將調高為20%至50%加強抽批。
另外，昇洋物流股份有限公司從中國大陸進口的筷子，品牌名為「大創」（DAISO），製造廠為NANPING JIANYANG YUANSEN CUSTOMIZED HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD.，林金富說，將這批產品放在4％醋酸、95℃環境30分鐘，溶出試驗結果，蒸發殘渣值為254ppm；以20%乙醇放置60℃、30分鐘，溶出試驗結果，蒸發殘渣值為91ppm，均超過30ppm上限，由於業者近半年累積2批違規，邊境檢驗強度將調高100%逐批查驗。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，食藥署邊境檢驗時，會針對進口食品容器進行溶出試驗，模擬生活使用狀況，未通過溶出試驗的產品，代表品質不穩定、應避免用來當作食品容器，否則產品汙染食物可能會產生健康疑慮。
食藥署今天公布的不合格品項有17件，分別為中國大陸花椒、2批辣椒乾、筷子、乾燥龍眼花、造型吸管、長盤及叉勺、夏威夷果；印尼綠豆；馬來西亞南洋咖哩粉；日本山椒、杯形紙、糙米；德國洋甘菊茶；越南鮮甜豆莢和希臘奧勒岡葉。
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