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吃午餐注意！食藥署：SUKIYA母公司進口「山椒」農藥超標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣善商股份有限公司從日本輸入的小袋山椒農藥超標。圖／食藥署提供
台灣善商股份有限公司從日本輸入的小袋山椒農藥超標。圖／食藥署提供

吃午餐注意！衛福部食藥署今天公布，旗下有SUKIYA和HAMASUSHI等餐飲品牌的台灣善商股份有限公司，輸入的山椒農藥超標，10.8公斤全數退運或銷毀；日本新潟越光米重金屬無機砷超標，1800公斤全數退運或銷毀。

食藥署今天公布，旗下有「すき家 」（SUKIYA）和「はま寿司」（HAMASUSHI）的台灣善商股份有限公司，從日本岩手輸入的「山椒」，檢出殘留農藥亞滅培0.36ppm、陶斯松0.08ppm，製造廠為「株式会社アジテック +N」，違規品項共10.8公斤，全數退運或銷毀，進口業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將調高為20%至50%加強抽批。

食藥署副署長林金富說，依據業者檢附成分比例表換算農藥殘留量，亞滅培在山椒有0.68ppm、陳皮0.86ppm、青辣椒7.2ppm；陶斯松在山椒0.15ppm、陳皮0.19ppm、青辣椒1.6ppm，依據農藥殘留容許量標準，農藥亞滅培於山椒定量極限為0.05ppm、陳皮容許量為0.5ppm、青辣椒容許量2ppm；陶斯松不得檢出。

同樣來自日本的，還有台灣和華貿易有限公司從新潟輸入的糙米「越光米」，林金富表示，基於國內產業保護原則，進口米一律採取最高等級監視查驗，由於土壤中本就會有重金屬，會透過植物吸收，所以訂定重金屬無機砷限量為每公斤0.35毫克，本次公布的品項，檢出重金屬無機砷每公斤0.47毫克，製造廠為北越後農業協同組合，違規品項共1800公斤全數退運或銷毀。

另外，還有廣興洋行從德國輸入的塔爾登洋甘菊茶，檢出殘留農藥磷化氫0.078ppm，磷化氫本身為蛆蟲用的燻蒸劑，在台灣可用於穀類，但未准用洋甘菊，製造廠為VENTURE TEA (PVT) LTD，違規品項共151.2公斤，全數退運或銷毀，業者近半年首次違規，檢驗強度將從一般抽批，調整為20%至50%加強抽批。

食藥署今天公布的不合格品項有17件，分別為中國大陸花椒、2批辣椒乾、筷子、乾燥龍眼花、造型吸管、長盤及叉勺、夏威夷果；印尼綠豆；馬來西亞南洋咖哩粉；日本山椒、杯形紙、糙米；德國洋甘菊茶；越南鮮甜豆莢和希臘奧勒岡葉。

食安小辭典：監視查驗

監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗

進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。

監視查驗為採抽批查驗的業者在加強抽批後，仍有違規，因此採取「監視查驗」，其強度等同逐批查驗，但會訂定監視期間，在期間內不論合格與否，均採逐批查驗，不會調降查驗強度。

台灣和華貿易有限公司從日本新潟輸入的重金屬無機砷超標。圖／食藥署提供
台灣和華貿易有限公司從日本新潟輸入的重金屬無機砷超標。圖／食藥署提供

抽驗 農藥殘留 食安 食藥署

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