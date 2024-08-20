吃午餐注意！食藥署：SUKIYA母公司進口「山椒」農藥超標

吃午餐注意！衛福部食藥署今天公布，旗下有SUKIYA和HAMASUSHI等餐飲品牌的台灣善商股份有限公司，輸入的山椒農藥超標，10.8公斤全數退運或銷毀；日本新潟越光米重金屬無機砷超標，1800公斤全數退運或銷毀。

食藥署今天公布，旗下有「すき家 」（SUKIYA）和「はま寿司」（HAMASUSHI）的台灣善商股份有限公司，從日本岩手輸入的「山椒」，檢出殘留農藥亞滅培0.36ppm、陶斯松0.08ppm，製造廠為「株式会社アジテック +N」，違規品項共10.8公斤，全數退運或銷毀，進口業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將調高為20%至50%加強抽批。

食藥署副署長林金富說，依據業者檢附成分比例表換算農藥殘留量，亞滅培在山椒有0.68ppm、陳皮0.86ppm、青辣椒7.2ppm；陶斯松在山椒0.15ppm、陳皮0.19ppm、青辣椒1.6ppm，依據農藥殘留容許量標準，農藥亞滅培於山椒定量極限為0.05ppm、陳皮容許量為0.5ppm、青辣椒容許量2ppm；陶斯松不得檢出。

同樣來自日本的，還有台灣和華貿易有限公司從新潟輸入的糙米「越光米」，林金富表示，基於國內產業保護原則，進口米一律採取最高等級監視查驗，由於土壤中本就會有重金屬，會透過植物吸收，所以訂定重金屬無機砷限量為每公斤0.35毫克，本次公布的品項，檢出重金屬無機砷每公斤0.47毫克，製造廠為北越後農業協同組合，違規品項共1800公斤全數退運或銷毀。

另外，還有廣興洋行從德國輸入的塔爾登洋甘菊茶，檢出殘留農藥磷化氫0.078ppm，磷化氫本身為蛆蟲用的燻蒸劑，在台灣可用於穀類，但未准用洋甘菊，製造廠為VENTURE TEA (PVT) LTD，違規品項共151.2公斤，全數退運或銷毀，業者近半年首次違規，檢驗強度將從一般抽批，調整為20%至50%加強抽批。

食藥署今天公布的不合格品項有17件，分別為中國大陸花椒、2批辣椒乾、筷子、乾燥龍眼花、造型吸管、長盤及叉勺、夏威夷果；印尼綠豆；馬來西亞南洋咖哩粉；日本山椒、杯形紙、糙米；德國洋甘菊茶；越南鮮甜豆莢和希臘奧勒岡葉。