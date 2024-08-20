中秋假期注意！國道匝道封閉、高乘載照常實施
今年中秋節9月17日為單一假日，考量中秋節與前一周六、日僅間隔一日上班日，高速公路局預估，中秋節前的周六、日較一般假日平均高，約108至110百萬車公里；另中秋節當日也有較高交通量，約100百萬車公里，9月14日將封閉國5石碇、坪林南向入口，並於9月15日國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施高乘載管制。
高公局表示，為維持國道合理服務水準，研擬相關應變計畫及規劃以下交通疏導措施，在匝道封閉部分，9月14日5至12時封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；高乘載管制則於9月15日15至20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施。
高公局也說，9月14日、15日及17日，採單一費率收費，即打75折，無20公里免費；現有開放路肩措施照常實施，另視車流狀況實施機動開放路肩；假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。另外，9月14日、15日及17日，國道全線暫停施工及例行養護作業。
高公局表示，中秋節前一周六、日及中秋節當天用路人如要出門，建議儘量搭乘公共運輸。自行開車用路人可提早出門，行前先檢查車輛狀況並養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線避開壅塞路段。
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