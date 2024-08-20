北捷電話亭直擊情侶「妹子下跪、男方飲食」 民眾路過傻眼：有監視器欸

現代人生活步調快速忙碌，隨時隨地都可能要處理工作事務。「Happ.小樹屋」在部分台北捷運車站推出「電話亭」個人包廂，讓有需要的民眾一出捷運站即可租用便宜、小坪數且不受外界打擾的個人辦公室。然而日前有民眾目睹一對情侶進入「電話亭」後，女方突然對男方做出下跪的姿勢，似乎忘了「電話亭」的門是半透明的，裡面的一舉一動全被外人看在眼裡。

一名女網友在Threads分享一張照片，寫道「原來小樹屋是懺悔室，看起來很虔誠」，只見一對男女站在「Happ.小樹屋」的個人包廂裡，雙方面對面，男方站直身體手拿食物享用，女方則是跪地貼著男方下半身。由於小樹屋的門是半透明的，因此相關畫面全被路人看在眼裡，引發遐想。

貼文一出，有網友調侃說，「女生跪著哭，男生在安慰，真貼心」、「仁慈的父，我已墮入看不見罪的國度」、「我好久沒有搭北捷了，現在有禱告室喔」、「原來是懺悔亭，我以為是電話亭」、「居然在小樹屋吃東西，好壞喔」、「左邊那間沒有使用的，門是全黑，使用中門的最底下會變透明，他們是不是以為進去會全黑，像左邊那間一樣，外面看不到」。

有網友透露，「Happ.小樹屋」個人包廂的上方有安裝監視器，「這個不要說裡面有監視器了，從外面看都一清二楚好嗎？這門的遮蔽性有跟沒有一樣啊」、「救命那個裡面有監視器欸」、「他們公司應該都有監視器錄影吧？」、「裡面有監視器，經過的人跟後台的人都看到了，下次遇到就在外面等他們出來」。

事實上，北捷車站內的「Happ.小樹屋電話亭」是好域股份有限公司所推出的服務，以時計價出租空間，讓民眾可以租來隨時辦公、休息等。根據官網資訊，使用者禁止烹飪、點燃明火、攜帶寵物（導盲犬不在此限）、危險物品、吸菸、毒品、性愛，以及賭博等違反法令規定、公共秩序或善良風俗的行為。

另外，「電話亭」裡設有監視器，攝影機僅錄製影像，不會錄製現場音訊。小樹屋團隊會在需要時，例如頻繁發生違規事件，不定期抽查影像內容，或遇消費爭議、法律案件等特殊情事時調閱影像。