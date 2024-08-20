外食最好別選糙米飯？ 譚敦慈曝「擔憂」原因：白飯相對安全

米飯是我們最常吃的主食，但對於需嚴控血糖的人來說，白米飯不敢吃多，此時營養素豐富的糙米就是一個替換選擇。不過林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，其實她在外面吃飯還是會選擇白米，引起關注。

有「無毒教母」之稱的譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中表示，若想解決便秘困擾，高纖飲食頗為有效，糙米富含膳食纖維，有助排便。但是當她吃外食，還是會以白米飯為主，「因為我不清楚店家的糙米來源、產地、保存等方式」，相較來說白米飯就比較安全，白米經由輾米去除穀殼，能消除80％左右的重金屬。

不過譚敦慈也強調，她在家自己煮飯還是會優先選擇糙米，除了自己知道來源、產地之外，她也只買真空包裝的糙米，開封後一定放冰箱，且親自洗滌糙米及烹煮，以確保食用糙米的安全性。

有關糙米的好處，營養師涂蒂雅曾受訪指出，糙米營養成份大於胚芽米及白米，膳食纖維較豐富，升糖指數（GI值）較低，除了糖尿病患適合吃之外，想促進腸道健康、控制體重的人，都建議可以糙米替代白米。但消化道功能不好的人要適量吃，免得造成腹瀉、脹氣。