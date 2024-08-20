快訊

日本羽賽／奧運後首戰 戴資穎不到半小時開紅盤

2024米其林必比登出爐！全台126家餐廳上榜

PTT爆料李孟諺婚外情 台中網友稱「帳號被盜」…警查IP來自美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臥床癱瘓插管到出院 低收5寶爸20萬免負擔…感恩世上善人多

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原醫院主治醫師余學致團隊，致贈花束祝福阿福出院。圖／衛福部豐原醫院提供
豐原醫院主治醫師余學致團隊，致贈花束祝福阿福出院。圖／衛福部豐原醫院提供

低收入戶砌磚工阿福是5寶爸，今年2月他因頭痛嘔吐被送醫急救，查出嚴重腦出血，從臥床癱瘓插管到重新站起，住院半年多，阿福昨天出院，全家人感謝醫院和社會幫助；衛福部豐原醫院表示，他住院的看護費用約20萬元，由醫院和社會善心人士共同捐出。

阿福最小的孩子才一歲，全家人租房，一家大小都靠他砌磚及政府補助維生；今年2月16日，他突然出現頭痛、嘔吐甚至意識昏迷，由救護車送到醫院檢查發現是嚴重腦出血，並影響到腦幹，病況最為嚴重時甚至引發呼吸衰竭，無法自主呼吸，需使用呼吸器維持生命，意識混亂且四肢乏力臥床，瀕臨命危，經過醫療團隊的積極搶救，阿福的命保住，也面臨漫長的復健路。

阿福是家中唯一經濟支柱，他在豐原醫院住院復健期間，物理、職能、語言治療師的專業指導與訓練，醫院社會工作室運用醫院的醫療救助基金及市政府的補助聘請看護，協助他必要的復健訓練。

半年來，從拔除呼吸器，訓練自主呼吸開始復健，一步一步復健，復健過程辛苦，他左手腳的張力大，持續出力無法彎曲，曾以淚洗面，看著原本活動自如的身體變成不能自主感到難過。阿福從練習坐立、移位、投擲及拿取等基本復健動作，直到出院時能恢復站立，阿福之妻表示，丈夫自倒下後，昏迷了一個半月才清醒，從清醒後的拔管，呼吸訓練與復健到恢復站立，這段期間全家人很感謝醫療團隊的幫忙，看護的協助及許多人伸出援手 。

豐原醫院社會工作室協助院內的醫療及看護費用，看護費用20萬元由醫院和社會善心者捐出，也積極轉介慈善團體，解決阿福的經濟問題，為確保他出院後能持續性的獲得適當照護，醫院的出院準備服務個管師，在阿福住院期間即評估失能等級，並連結長期照顧服務，讓他回家後，可立即使用居家照顧，減輕家庭照顧負擔。

主治醫師余學致昨天在阿福出院當天，獻上祝福，也對阿福未來的生活重建充滿信心；豐原醫院院長賴慧貞表示，阿福的康復是醫療和社會服務努力的成果，豐原醫院致力提供最優質的醫療服務，也秉持公醫精神，服務弱勢不缺席。

低收入戶砌磚工阿福從臥床癱瘓插管到恢復站立，他住院時，語言治療師賴品嫙做認知與口語對答訓練。圖／衛福部豐原醫院提供
低收入戶砌磚工阿福從臥床癱瘓插管到恢復站立，他住院時，語言治療師賴品嫙做認知與口語對答訓練。圖／衛福部豐原醫院提供

復健 愛心 看護

延伸閱讀

加薩面臨小兒麻痺症新威脅 以色列將運送疫苗

才5個月大…基隆女嬰腦出血 保母疑施虐被限制住居

新生兒呼吸窘迫免插管有新藥用 健保署放寬8藥物給付

流浪犬一衝害騎士摔到全癱 餵牠的浪浪愛媽有過失被起訴

相關新聞

赴韓民眾注意！中南部強降雨終於趨緩 雲雀颱風明天侵韓

過去一、兩周在低壓帶環境影響之下的天氣型態，終於可以鬆一口氣。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，昨天中南部雨勢很大，不過，今...

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更...

太平洋高壓回來了 鄭明典：會影響台灣的颱風不易發展

太平洋高壓回來了！前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣象分析圖，他表示，此圖線條是海平面等壓線，太平洋高壓在台灣東方海面上...

中秋假期注意！國道匝道封閉、高乘載照常實施

今年中秋節9月17日為單一假日，考量中秋節與前一周六、日僅間隔一日上班日，高速公路局預估，中秋節前的周六、日較一般假日平...

臥床癱瘓插管到出院 低收5寶爸20萬免負擔…感恩世上善人多

低收入戶砌磚工阿福是5寶爸，今年2月他因頭痛嘔吐被送醫急救，查出嚴重腦出血，從臥床癱瘓插管到重新站起，住院半年多，阿福昨...

iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購

蘋果發表會終於要來了嗎？有爆料大神日前搶先曝光疑似蘋果（Apple）最新邀請函，時間定為太平洋時間2024年9月10月早上10點，換算成台灣時間9月11日凌晨1點登場，引起不少熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。