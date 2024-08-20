臥床癱瘓插管到出院 低收5寶爸20萬免負擔…感恩世上善人多

低收入戶砌磚工阿福是5寶爸，今年2月他因頭痛嘔吐被送醫急救，查出嚴重腦出血，從臥床癱瘓插管到重新站起，住院半年多，阿福昨天出院，全家人感謝醫院和社會幫助；衛福部豐原醫院表示，他住院的看護費用約20萬元，由醫院和社會善心人士共同捐出。

阿福最小的孩子才一歲，全家人租房，一家大小都靠他砌磚及政府補助維生；今年2月16日，他突然出現頭痛、嘔吐甚至意識昏迷，由救護車送到醫院檢查發現是嚴重腦出血，並影響到腦幹，病況最為嚴重時甚至引發呼吸衰竭，無法自主呼吸，需使用呼吸器維持生命，意識混亂且四肢乏力臥床，瀕臨命危，經過醫療團隊的積極搶救，阿福的命保住，也面臨漫長的復健路。

阿福是家中唯一經濟支柱，他在豐原醫院住院復健期間，物理、職能、語言治療師的專業指導與訓練，醫院社會工作室運用醫院的醫療救助基金及市政府的補助聘請看護，協助他必要的復健訓練。

半年來，從拔除呼吸器，訓練自主呼吸開始復健，一步一步復健，復健過程辛苦，他左手腳的張力大，持續出力無法彎曲，曾以淚洗面，看著原本活動自如的身體變成不能自主感到難過。阿福從練習坐立、移位、投擲及拿取等基本復健動作，直到出院時能恢復站立，阿福之妻表示，丈夫自倒下後，昏迷了一個半月才清醒，從清醒後的拔管，呼吸訓練與復健到恢復站立，這段期間全家人很感謝醫療團隊的幫忙，看護的協助及許多人伸出援手 。

豐原醫院社會工作室協助院內的醫療及看護費用，看護費用20萬元由醫院和社會善心者捐出，也積極轉介慈善團體，解決阿福的經濟問題，為確保他出院後能持續性的獲得適當照護，醫院的出院準備服務個管師，在阿福住院期間即評估失能等級，並連結長期照顧服務，讓他回家後，可立即使用居家照顧，減輕家庭照顧負擔。

主治醫師余學致昨天在阿福出院當天，獻上祝福，也對阿福未來的生活重建充滿信心；豐原醫院院長賴慧貞表示，阿福的康復是醫療和社會服務努力的成果，豐原醫院致力提供最優質的醫療服務，也秉持公醫精神，服務弱勢不缺席。