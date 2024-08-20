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赴韓民眾注意！中南部強降雨終於趨緩 雲雀颱風明天侵韓

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天白天開始雨勢稍微減緩，明天開始太平洋高壓增強，大部分地區為午後雷陣雨的天氣型態。不過，周末開始太平洋高壓又減弱了，午後雷陣雨的狀況會再明顯一些些。記者侯永全／攝影
今天白天開始雨勢稍微減緩，明天開始太平洋高壓增強，大部分地區為午後雷陣雨的天氣型態。不過，周末開始太平洋高壓又減弱了，午後雷陣雨的狀況會再明顯一些些。記者侯永全／攝影

過去一、兩周在低壓帶環境影響之下的天氣型態，終於可以鬆一口氣。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，昨天中南部雨勢很大，不過，今天白天開始雨勢稍微減緩，明天開始太平洋高壓增強，大部分地區為午後雷陣雨的天氣型態。不過，周末開始太平洋高壓又減弱了，午後雷陣雨的狀況會再明顯一些些。

目前天氣部分，伍婉華表示，中國大陸是一片低壓帶，台灣東南方是太平洋高壓的勢力範圍。雲雀颱風會往北的方向，明天會登陸韓國，之後減弱，提醒這兩天前往韓國的民眾要注意颱風動態是否影響行程。

伍婉華表示，台灣西邊的低壓帶中，有對流雲系不斷向台灣靠近，不過，隨著雲雀颱風逐漸向北移動，對流雲系也會逐漸向北移動，所以今天中南部降雨會稍稍緩和下來。

台灣海峽、巴士海峽還是有些對流雲系，但是伍婉華表示，比較局部、零星，這些雲系有機會影響到白天天氣，澎湖、金門、中南部地區雖然白天雨勢比昨天緩和，但有間歇短暫陣雨出現機率，容易出現稍微比較大的雨勢。其他地區雲量比較多，北部、東北部地區和各地山區可能會出現午後雷陣雨，可能有局部較大雨勢。

周四是24節氣的處暑。伍婉華表示，明天開始，太平洋高壓增強，周末又會再減弱；在增強的未來4天，各地是午後雷陣雨的天氣型態；明天午後雷陣雨區域大致在中部以北、東北部、東南部，以及南部山區。周四、周五水氣更少一些些，午後雷陣雨區域只剩下北部、東半部、其他各地山區。

周六開始，高壓逐漸減弱、水氣增加的轉變期，所以午後雷陣雨的區域會增加。伍婉華表示，周日到下周一中南部地區、澎湖、金門又開始斷斷續續有短暫雨，其他各地屬於午後雷陣雨的天氣型態。

溫度方面，伍婉華表示，南部、澎湖、金門、馬祖高溫30、31度左右，中部、東北部、東部地區32、33度左右，台東34度、北部35度。明天各地雲量更少、可見陽光，未來幾天高溫都比今天來得回升。大台北地區、中南部近山區的平地、花東縱谷容易出現高溫，氣象署今天針對花東發布高溫資訊，可能出現36度或更高溫度。台東地區明天會有焚風發生機率。

未來1周高溫悶熱。圖／中央氣象署提供
未來1周高溫悶熱。圖／中央氣象署提供
未來1周降雨預報。圖／中央氣象署提供
未來1周降雨預報。圖／中央氣象署提供

南韓 雨量 颱風 高溫

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