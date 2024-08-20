中華民國童軍代表赴埃及 爭取主辦2029世界羅浮大會

第 43 屆世界童軍領袖會議8月17日至23日在埃及舉行，中華民國童軍總會派出16名代表出席，代表中華民國爭取主辦2029年世界羅浮大會。中華民國童軍總會常務理事高國倫說，這次中華民國童軍總會肩負起新的使命，雖然任務艱鉅，我們全力以赴，舉辦一場屬於創新世代的世界羅浮大會。

今年的世界童軍領袖會議共有全球170個國家，超過3000名童軍領袖出席，這項會議將制定2033年的願景與三年計畫，同時舉行世界委員選舉，確定未來世界童軍活動的主辦國。

中華民國童軍總會出席這次世界童軍領袖會議，除了舉辦台灣日活動，讓更多國家認識中華民國的國童軍運動發展以及文化之外，還有一項重要的任務，是爭取中華民國主辦2029年世界羅浮大會，以及2025年在中華民國舉行第28屆亞太區童軍領袖會議，亞太區領袖會議每三年舉辦一次，是亞太區童軍治理最高機構，決議亞太區各項重要事項。開羅台灣貿易中心主任王齊賢也到會場參加台灣日活動，他說，讓童軍走向世界，世界走向童軍。

中華民國童軍總會也利用台灣日活動，頒發國際友誼獎章給埃及童軍總會理事長 Khaled Essawi，埃及童軍總會國際委員Mohammad Omar (Mo)，以及泛美童軍基金會副主席 Armondo。