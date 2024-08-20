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周四「處暑」可望降雨趨緩 賈新興：轉為零星短暫雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天清晨嘉義以南有局部短暫雨，午後北北基桃、北部山區、中投及宜花有局部短暫陣雨。周四至周五，午後北部山區、宜蘭及花東山區有局部短暫陣雨。本報資料照片
明天清晨嘉義以南有局部短暫雨，午後北北基桃、北部山區、中投及宜花有局部短暫陣雨。周四至周五，午後北部山區、宜蘭及花東山區有局部短暫陣雨。本報資料照片

周四就是24節氣的處暑。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周四至周五降雨趨緩轉為零星短暫雨。短期氣候趨勢預測顯示，9月5日前台灣降雨偏少機率高，9月中旬起台中以北降雨轉偏多的趨勢。

近期天氣部分，賈新興表示，明天清晨嘉義以南有局部短暫雨，午後北北基桃、北部山區、中投及宜花有局部短暫陣雨。周四至周五，午後北部山區、宜蘭及花東山區有局部短暫陣雨。今天起至周五，台東地區有局部焚風發生的機率。

他說，周六，午後台中以北及宜花東有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨。周日，午後山區及宜花東有局部短暫陣雨，北北基亦有零星短暫陣雨。下周一，午後北部山區及苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。深夜，西半部有局部短暫雨。下周二至周四，深夜至隔天清晨，西半部有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

至於近期有無颱風生成機會，賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展跡象。9月中旬起環境有利颱風生成並持續至10月。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

處暑 賈新興 雨量 颱風

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