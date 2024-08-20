夏天要回來了？今午後熱對流雷陣雨 明起防範熱傷害

台灣依然處於低壓帶西南風環境，不過，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，西南風的強度有些減弱，清晨前中南部仍有些短暫陣雨，但可以觀察到無論是外海面內陸的對流發展，規模都較昨天減小。

林孝儒表示，目前輕度颱風雲雀位於東海，正持續朝北方前進，趨向朝鮮半島，對台灣並無影響。今天的天氣型態與昨天類似，台灣依然處於低壓帶的西南風環境中，但隨著雲雀颱風逐漸遠離並向朝鮮半島前進，西南風偏強的情況轉向台灣海峽，中南部雖仍有短暫陣雨，不過影響程度大幅減緩。

然而，隨著台灣附近雲量減少，林孝儒表示，白天起因熱力作用逐漸發展的熱對流依然旺盛，午後各山區及北部平地都還是有較大雨勢發生機會，外出記得攜帶雨具。

未來幾天太平洋高壓有逐漸西伸的趨勢，林孝儒表示，預測明天起將增強至台灣附近，屆時環境中的水氣將減少，大氣穩定度將有所提升。

周四就是24節氣的處暑。他說，明天至周末台灣可望轉為較典型的夏季型天氣，各地以晴時多雲為主，午後雖仍有熱對流發展的可能，但降雨較侷限於山區，影響範圍減小。氣溫方面，將會隨著天氣好轉，氣溫逐步上升，高溫炎熱，注意高溫預報並做好防範熱傷害的準備。