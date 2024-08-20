快訊

找到了！苗栗市街頭遭擄女子獲釋 1嫌遭逮2嫌在逃緝捕中

重大交通事故！ 三重忠孝橋聯結車鋼梁掉落致全線封閉 碎石墜平面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏天要回來了？今午後熱對流雷陣雨 明起防範熱傷害

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白天起因熱力作用逐漸發展的熱對流依然旺盛，午後各山區及北部平地都還是有較大雨勢發生機會，外出記得攜帶雨具。本報資料照片
白天起因熱力作用逐漸發展的熱對流依然旺盛，午後各山區及北部平地都還是有較大雨勢發生機會，外出記得攜帶雨具。本報資料照片

台灣依然處於低壓帶西南風環境，不過，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，西南風的強度有些減弱，清晨前中南部仍有些短暫陣雨，但可以觀察到無論是外海面內陸的對流發展，規模都較昨天減小。

林孝儒表示，目前輕度颱風雲雀位於東海，正持續朝北方前進，趨向朝鮮半島，對台灣並無影響。今天的天氣型態與昨天類似，台灣依然處於低壓帶的西南風環境中，但隨著雲雀颱風逐漸遠離並向朝鮮半島前進，西南風偏強的情況轉向台灣海峽，中南部雖仍有短暫陣雨，不過影響程度大幅減緩。

然而，隨著台灣附近雲量減少，林孝儒表示，白天起因熱力作用逐漸發展的熱對流依然旺盛，午後各山區及北部平地都還是有較大雨勢發生機會，外出記得攜帶雨具。

未來幾天太平洋高壓有逐漸西伸的趨勢，林孝儒表示，預測明天起將增強至台灣附近，屆時環境中的水氣將減少，大氣穩定度將有所提升。

周四就是24節氣的處暑。他說，明天至周末台灣可望轉為較典型的夏季型天氣，各地以晴時多雲為主，午後雖仍有熱對流發展的可能，但降雨較侷限於山區，影響範圍減小。氣溫方面，將會隨著天氣好轉，氣溫逐步上升，高溫炎熱，注意高溫預報並做好防範熱傷害的準備。

颱風 高溫

延伸閱讀

今有局部大雷雨 吳德榮：慎防劇烈天氣 「雲雀」北上不侵台

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

受低壓帶加上西南風影響 北台灣天氣不穩定

本周天氣三階段 今明南部豪雨下到發紫周三之後夏季天氣高溫炎熱

相關新聞

不孕症擴大補助3年 迎2萬試管嬰兒

衛福部實施「擴大不孕症治療補助方案」，截至今年七月底滿三年，共有一萬八一五七對不孕夫妻，生下二萬○五三九名試管嬰兒，其中...

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更...

試管寶寶 新生兒占比逐年上升

連續三年，台灣人口呈現「生不如死」現象，生育率不斷下滑。衛福部實施「擴大不孕症治療補助方案」滿三周年，平均每年增加六至七...

周四「處暑」可望降雨趨緩 賈新興：轉為零星短暫雨

周四就是24節氣的處暑。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周四至周五降雨趨緩轉為零星短暫雨。短期氣候...

夏天要回來了？今午後熱對流雷陣雨 明起防範熱傷害

台灣依然處於低壓帶西南風環境，不過，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，西南風的強度有些減弱，清晨前中南部仍有些短暫陣...

旅遊糾紛破千件 去年同期1.67倍

疫後觀光旅遊持續復甦，今年上半年出國旅客較去年倍增，所衍生的消費糾紛也隨之增加。今年一至七月，中華民國旅行業品質保障協會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。