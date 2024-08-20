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今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

今午後雷陣雨可能局部大雨 明起天氣好轉 高溫普遍回升

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天大致多雲，中午過後北台灣地區及其他山區易有雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。記者林伯東／攝影
今天中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天大致多雲，中午過後北台灣地區及其他山區易有雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。記者林伯東／攝影

台灣仍處於大低壓帶中，水氣偏多，西南風持續影響，中央氣象署表示，今天中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，白天起中南部地區雨勢稍趨緩，不過仍有局部較大雨勢；其他地區上半天大致多雲，中午過後北台灣地區及其他山區易有雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；由於環境相當不穩定，雷雨發生時可能伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風。

氣溫方面，今天中南部天氣陰雨，高溫約30至32度，其他地區約33至35度，此外受到西南風沉降影響，台東地區有焚風發生的機率，局部36左右的高溫。輕度颱風雲雀強度發展有限，對台灣天氣無直接影響。

周四是24節氣的處暑。明天至周六高壓勢力逐漸增強，水氣減少，天氣回穩；台灣各地大多為晴到多雲，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，明天清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨；澎湖、金門及馬祖明天仍有短暫陣雨；由於雲量減少，高溫普遍回升至34、35度左右。

周日至下周一水氣稍增加，台灣各地及澎金馬大多為多雲到晴，中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

明天由於西南風偏強，沿海風、浪較大，前往海邊活動注意安全；台東也有焚風發生的機率，慎防作物災害。明天至周五為新北至嘉義地區的年度天文大潮、西南部及東北部沿海潮位亦偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。

氣象署表示，下周二至下周四台灣東方海面將有低壓擾動接近，環境水氣漸增，各地大多為多雲到晴，中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

馬祖 高溫

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