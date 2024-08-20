午後仍防熱對流雷雨 太平洋高壓西伸 未來1周高溫少雨

太平洋高壓西伸，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天下半天起將逐漸擺脫多雨的天氣型態，高溫少雨的天氣型態大致可持續1周。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，雲雀颱風未來路徑持續受太平洋高壓的導引，將進入東海並逐漸加速北上，趨向朝鮮半島，對台灣無直接威脅。

天氣風險公司表示，今天台灣持續處於低壓帶中，天氣仍不太穩定，雲量較多，體感悶熱，迎風面中南部都容易有些不定時降雨，時有較大雨勢，且午後熱力作用下，各地亦有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨機會，瞬間也都是有較大雨勢。因颱風北上，台灣附近的西南風速也將有些增強，因此迎風中南部的降雨也將增加，有局部大雨或甚至是短時豪雨機會。

天氣風險公司表示，明天起太平洋高壓將有機會西伸增強至台灣附近，過去一直影響台灣的低壓帶及雲雀颱風都將遠離，屆時，台灣附近水氣將減少，大氣穩定度提高些，天氣轉為晴時多雲，較穩定的狀況，各地降雨機會明顯減少，午後熱對流雷陣雨亦會較侷限於山區發展。隨著天氣逐漸好轉，氣溫將持續上升，天氣炎熱。