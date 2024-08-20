快訊

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

午後仍防熱對流雷雨 太平洋高壓西伸 未來1周高溫少雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天台灣持續處於低壓帶中，天氣仍不太穩定，雲量較多，體感悶熱，迎風面中南部都容易有些不定時降雨，時有較大雨勢，且午後熱力作用下，各地亦有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨機會，瞬間也都是有較大雨勢。記者侯永全／攝影
今天台灣持續處於低壓帶中，天氣仍不太穩定，雲量較多，體感悶熱，迎風面中南部都容易有些不定時降雨，時有較大雨勢，且午後熱力作用下，各地亦有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨機會，瞬間也都是有較大雨勢。記者侯永全／攝影

太平洋高壓西伸，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天下半天起將逐漸擺脫多雨的天氣型態，高溫少雨的天氣型態大致可持續1周。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，雲雀颱風未來路徑持續受太平洋高壓的導引，將進入東海並逐漸加速北上，趨向朝鮮半島，對台灣無直接威脅。

天氣風險公司表示，今天台灣持續處於低壓帶中，天氣仍不太穩定，雲量較多，體感悶熱，迎風面中南部都容易有些不定時降雨，時有較大雨勢，且午後熱力作用下，各地亦有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨機會，瞬間也都是有較大雨勢。因颱風北上，台灣附近的西南風速也將有些增強，因此迎風中南部的降雨也將增加，有局部大雨或甚至是短時豪雨機會。

天氣風險公司表示，明天起太平洋高壓將有機會西伸增強至台灣附近，過去一直影響台灣的低壓帶及雲雀颱風都將遠離，屆時，台灣附近水氣將減少，大氣穩定度提高些，天氣轉為晴時多雲，較穩定的狀況，各地降雨機會明顯減少，午後熱對流雷陣雨亦會較侷限於山區發展。隨著天氣逐漸好轉，氣溫將持續上升，天氣炎熱。

風險 颱風

延伸閱讀

今有局部大雷雨 吳德榮：慎防劇烈天氣 雲雀北上不侵台

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

還有兩熱帶擾動恐發展 吳聖宇：夏季天氣可望持續到下周末

入夜將冒出大量雷雨帶 粉專示警「嘉南高屏」恐強降雨

相關新聞

不孕症擴大補助3年 迎2萬試管嬰兒

衛福部實施「擴大不孕症治療補助方案」，截至今年七月底滿三年，共有一萬八一五七對不孕夫妻，生下二萬○五三九名試管嬰兒，其中...

持續下雨！雨勢最猛時間點曝光 這天恢復多雲到晴天氣

今天除中南部大雨不斷，北北基桃午後也出現大雷雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，受到低壓帶與西南風影響，今晚至明天清晨雨勢更...

試管寶寶 新生兒占比逐年上升

連續三年，台灣人口呈現「生不如死」現象，生育率不斷下滑。衛福部實施「擴大不孕症治療補助方案」滿三周年，平均每年增加六至七...

旅遊糾紛破千件 去年同期1.67倍

疫後觀光旅遊持續復甦，今年上半年出國旅客較去年倍增，所衍生的消費糾紛也隨之增加。今年一至七月，中華民國旅行業品質保障協會...

台鐵董座回信遭打女站務員 4點承諾遭產工酸「杜三半」

台鐵嘉義大林車站女站務員，因阻止旅客在車站內違規騎腳踏車，遭旅客毆打恐嚇，昨親筆寫信給前交通部李孟諺及台鐵公司董事長杜微...

今午後雷陣雨可能局部大雨 明起天氣好轉 高溫普遍回升

台灣仍處於大低壓帶中，水氣偏多，西南風持續影響，中央氣象署表示，今天中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。