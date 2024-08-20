今有局部大雷雨 吳德榮：慎防劇烈天氣 「雲雀」北上不侵台

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天大低壓環流隨著輕度颱風雲雀北上，而逐漸解消；但西南季風仍通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。氣溫部分，今天北部25至36度、中部24至34度、南部23至34度、東部23至35度。

明天至周五太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，需防曬、防中暑；吳德榮表示，明天近山區午後偶有局部短暫雷陣雨，部分平地受影響；周四、周五山區午後偶有局部短暫雷陣雨。周六至下周一太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，但水氣逐漸增多，午後局部雷陣雨在近山區發展，有擴展至部分平地的趨勢。