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今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

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今有局部大雷雨 吳德榮：慎防劇烈天氣 「雲雀」北上不侵台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天仍有局部大雷雨發生的機率，應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。記者侯永全／攝影
今天仍有局部大雷雨發生的機率，應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。記者侯永全／攝影

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天大低壓環流隨著輕度颱風雲雀北上，而逐漸解消；但西南季風仍通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。氣溫部分，今天北部25至36度、中部24至34度、南部23至34度、東部23至35度。

明天至周五太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，需防曬、防中暑；吳德榮表示，明天近山區午後偶有局部短暫雷陣雨，部分平地受影響；周四、周五山區午後偶有局部短暫雷陣雨。周六至下周一太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，但水氣逐漸增多，午後局部雷陣雨在近山區發展，有擴展至部分平地的趨勢。

吳德榮表示，輕颱雲雀受到強垂直風切影響，高低層分離，強對流在低層環流中心的南南東方。雲雀颱風偏北向朝鮮半島前進，途中海溫漸降，垂直風切強，不排除半途減弱為熱帶低壓的機率，對台灣無影響。

今天凌晨2時衛星雲圖（左圖）顯示，受到強垂直風切影響，雲雀颱風高低層分離，強對流在低層環流中心的南南東方。中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱雲雀偏北向朝鮮半島前進。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
今天凌晨2時衛星雲圖（左圖）顯示，受到強垂直風切影響，雲雀颱風高低層分離，強對流在低層環流中心的南南東方。中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱雲雀偏北向朝鮮半島前進。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
輕颱雲雀偏北向朝鮮半島前進。圖／取自中央氣象署網站
輕颱雲雀偏北向朝鮮半島前進。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 颱風

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