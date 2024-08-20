聽新聞
test
0:00 / 0:00
今有局部大雷雨 吳德榮：慎防劇烈天氣 「雲雀」北上不侵台
氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天大低壓環流隨著輕度颱風雲雀北上，而逐漸解消；但西南季風仍通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應慎防劇烈天氣，如雷擊、強風及瞬間大雨。氣溫部分，今天北部25至36度、中部24至34度、南部23至34度、東部23至35度。
明天至周五太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，需防曬、防中暑；吳德榮表示，明天近山區午後偶有局部短暫雷陣雨，部分平地受影響；周四、周五山區午後偶有局部短暫雷陣雨。周六至下周一太平洋高壓減弱，天氣仍偏熱，但水氣逐漸增多，午後局部雷陣雨在近山區發展，有擴展至部分平地的趨勢。
吳德榮表示，輕颱雲雀受到強垂直風切影響，高低層分離，強對流在低層環流中心的南南東方。雲雀颱風偏北向朝鮮半島前進，途中海溫漸降，垂直風切強，不排除半途減弱為熱帶低壓的機率，對台灣無影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言